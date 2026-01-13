Δημοσκόπηση Interview: «Κλειδί» για την Καρυστιανού οι αναποφάσιστοι – «Ταφόπλακα» για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα Τσίπρα

Σημαντικά και διαφοροποιημένα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, με φόντο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών.

Στη νέα δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη, συγκεντρώνοντας 26,4% στην πρόθεση ψήφου και 32,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινά το 2026 με δυναμική, παρά τις κοινωνικές πιέσεις και τη δυσαρέσκεια για την οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 3,4%, ισοψηφώντας με τη Φωνή Λογικής, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας λαμβάνει 2,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: Επτά κόμματα εντός Βουλής

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή. Αξιοσημείωτη είναι η διακύμανση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ένταση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Ένα πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί στήριξη κυρίως από τους αναποφάσιστους (28,5%) και σε μικρότερο βαθμό από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει.

Αντίθετα, ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί. Το συνολικό ενδιαφέρον παραμένει χαμηλότερο, με 10,1% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το στηρίξει.

Σε περίπτωση δημιουργίας των νέων κομμάτων, η ΝΔ παραμένει πρώτη (23,9%), η Καρυστιανού καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (14,5%), το ΠΑΣΟΚ τρίτο (10,5%) και το κόμμα Τσίπρα τέταρτο (10%), οδηγώντας σε περαιτέρω πίεση τα μικρότερα κόμματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο πολιτικός αρχηγός με τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας (31,4%), με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.