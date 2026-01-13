Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: «Κλειδί» για την Καρυστιανού οι αναποφάσιστοι – «Ταφόπλακα» για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα Τσίπρα

Ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί
κάλπη
ΚΩΣΤΑ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Σημαντικά και διαφοροποιημένα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political, με φόντο το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών. 

Στη νέα δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ενισχυμένη, συγκεντρώνοντας 26,4% στην πρόθεση ψήφου και 32,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, επιβεβαιώνοντας ότι ξεκινά το 2026 με δυναμική, παρά τις κοινωνικές πιέσεις και τη δυσαρέσκεια για την οικονομία.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

interview dimoskopisi

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μόλις στο 3,4%, ισοψηφώντας με τη Φωνή Λογικής, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας λαμβάνει 2,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: Επτά κόμματα εντός Βουλής

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή. Αξιοσημείωτη είναι η διακύμανση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ένταση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Ένα πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί στήριξη κυρίως από τους αναποφάσιστους (28,5%) και σε μικρότερο βαθμό από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει.

interview dimoskopisi

Αντίθετα, ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί. Το συνολικό ενδιαφέρον παραμένει χαμηλότερο, με 10,1% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το στηρίξει.

Σε περίπτωση δημιουργίας των νέων κομμάτων, η ΝΔ παραμένει πρώτη (23,9%), η Καρυστιανού καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (14,5%), το ΠΑΣΟΚ τρίτο (10,5%) και το κόμμα Τσίπρα τέταρτο (10%), οδηγώντας σε περαιτέρω πίεση τα μικρότερα κόμματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο πολιτικός αρχηγός με τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας (31,4%), με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
94
80
78
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνητικές πηγές για το νέο «όχι» των αγροτών: Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο – Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές
«Όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο» τονίζουν οι ίδιες πηγές
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI 108
Η Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, ζήτησε το ΔΣ: «Θα το κάνω αν μου ζητηθεί σε συνέλευση»
«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που πορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του»
Η Μαρία Καρυστιανού 53
Newsit logo
Newsit logo