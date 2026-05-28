Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Με ποσοστό 8,5% το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση

Νέα δεδομένο στο πολιτικό σκηνικό φέρνει το κόμμα ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της εταιρείας Interview στην Ανατολική Αττική, για λογαριασμό της Βεργίνα 1 Αττικής.

Στη δημοσκόπηση της Interview, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 38% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 14,3% την ώρα που το ΠΑΣΟΚ περνάει πλέον στην τρίτη θέση με ποσοστό 8,5%.

Όλα αυτά αν την επόμενη Κυριακή γίνονταν οι εθνικές εκλογές και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» με το δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγηρο.

Σε ποσοστά, ακολουθούν:

«Ελπίδα για Δημοκρατία» 6,4%

ΚΚΕ: 5,2%

Ελληνική Λύση: 5,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,3%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Δημοκράτες: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,2%

ΜέΡΑ25: 1,5%

ΝΙΚΗ: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Άλλο κόμμα: 3,1%

Διχασμένοι οι πολίτες για πρόωρες εκλογές

Στο ερώτημα για το αν η κυβέρνηση πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές ή να εξαντλήσει την τετραετία, το 50% απάντησε ότι πρέπει η Κυβέρνηση να πάει σε πρόωρες εκλογές και το 48% να εξαντλήσει την τετραετία.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις βασικές προτεραιότητες των ψηφοφόρων. Οι πολίτες δηλώνουν ότι επιλέγουν κόμμα κυρίως με κριτήριο «την αξιόπιστη πρόταση που έχει για τα προβλήματα της χώρας» σε ποσοστό 48%, ενώ οι υποψήφιοι βουλευτές κρίνονται κυρίως με ποσοστό 72%, από το «εάν ασχολούνται ουσιαστικά με τα προβλήματα του τόπου».