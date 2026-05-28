Μητσοτάκης σε Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η Ευρώπη να δεσμεύσει περισσότερους πόρους για πρόληψη πυρκαγιών

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων και η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζέσικα Ρόσγουελ
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσγουελ, στο Μέγαρο Μαξίμου (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερους πόρους για τη δασική πυρόσβεση και να ενισχύσει το πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.05.2026) με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσγουελ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που εφαρμόζει η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, με αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, ενώ χαρακτήρισε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας RescEU «υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η πρόκληση πλέον είναι η εξεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης, καθώς ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο τραπέζι της συνάντησης βρέθηκαν η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων, η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης την Επίτροπο για τη στρατηγική της κυβέρνησης στη διαχείριση υδάτων.

«Το 85% των υδάτων μας κατευθύνεται προς άρδευση. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σπατάλη στον τομέα αυτόν, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία της επόμενης περιόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση αποβλήτων, την οποία χαρακτήρισε «ακανθώδες ζήτημα» που η κυβέρνηση, όπως είπε, αντιμετωπίζει «με πολύ μεγάλη σοβαρότητα», παρά τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικά στα θαλάσσια πάρκα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» σημαντικών ανακοινώσεων για την προστασία των θαλασσών, με έμφαση σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως το Ιόνιο και οι Νότιες Κυκλάδες.

Σε πιο προσωπικό τόνο, υπενθύμισε ότι το 2007, ως βουλευτής, είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. «Είμαι υπέρμαχος των πολιτικών για το περιβάλλον, με πραγματισμό, επί περισσότερα από 20 χρόνια», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Τζέσικα Ρόσγουελ στάθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίζεται η φύση όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση. «Η επένδυση στη φύση συνδέεται με την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των υδάτων, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα», σημείωσε.

Η Ευρωπαία Επίτροπος υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος πλήττουν σκληρά την Ελλάδα, επισημαίνοντας πως το περιβάλλον δεν είναι πλέον ένα απομονωμένο πεδίο πολιτικής, αλλά συνδέεται με την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

