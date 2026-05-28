Θεώνη Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Τα οικονομικά μας είναι διαφανή, ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει τον φάκελο για τα 530 εκατ. ευρώ χρέη της ΝΔ

«Ποτέ δεν υπήρξε αμφισβήτηση για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα» ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, τονίζοντας πως «δεν σκεφτόμαστε σε αυτή τη φάση μετεκλογικές συνεργασίες»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Για την επιλογή του ονόματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και τη στόχευσή του μίλησε στο Live News η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, σήμερα Πέμπτη (28.5.26).

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμές που άφησαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για το πώς χρηματοδοτήθηκε η εκδήλωση στο Θησείο στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

«Θέλαμε να δώσουμε ιστορικό βάθος στην επιλογή του ονόματος. Θα μπορούσε ο Τσίπρας να επιλέξει κάτι πιο εύπεπτο και πιο ανούσιο», τόνισε αρχικά η Θεώνη Κουφονικολάκου, απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για την επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος για τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

 

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, για το οικονομικό κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης της ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Ας περάσουν από τα γραφεία μας να δουν ότι τα οικονομικά μας είναι διαφανή. Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει τον φάκελο για τα 530 εκ. ευρώ χρέη της ΝΔ».

Και σχολίασε: «Ποτέ δεν υπήρξε αμφισβήτηση για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπήρξαν μέλη της κυβέρνησης Τσίπρα εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ζητάμε από τους πολίτες σε πρώτη φάση να μας ακούσουν. Η απόλυτη στόχευσή μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Να παρουσιαστούν οι θέσεις μας και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν σκεφτόμαστε σε αυτή τη φάση μετεκλογικές συνεργασίες», κατέληξε.

Ποια είναι η Θεώνη Κουφονικολάκου

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θεσμό στον οποίο υπηρέτησε για οκτώ χρόνια, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ως συνήγορος, εστίασε ιδιαίτερα στην προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή τους και στην ανάδειξη της φωνής τους, καθώς και στη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος για την προστασία των ανηλίκων από τη βία. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την αντιμετώπιση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων παιδιών και εκείνων που διαβιούν στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει συγγράψει άρθρα/κείμενα πολιτικής για τη δημοκρατική εκπαίδευση και την πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα για την ερμηνεία της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την επαγγελματική αναδοχή.

