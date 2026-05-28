Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Κάγια Κάλας και συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του στο άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό
Το μυστηριώδες μαύρο θαλάσσιο drono που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα
Το ζήτημα του θαλάσσιου drone που είχε εντοπιστεί ανοικτά της Λευκάδας, στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό, έθεσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνοντας την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, για τα ευρήματα του πορίσματος των ειδικών.

Με δεδομένο ότι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ουκρανικής κατασκευής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε και συνομιλία για το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά ανοικτά της Λευκάδας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.

