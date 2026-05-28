RealPolls κατά ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπήσεις: «Δεν μας αφορούν πολιτικά παιχνίδια, οι προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί στις κάλπες»

Με σκληρή ανακοίνωση απάντησε η RealPolls στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις, καταγγέλλοντας απόπειρα συνολικής αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης.

Η RealPolls, στον απόηχο της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, δηλώνει ότι δεν εμπλέκεται σε «πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια» και υπερασπίζεται δημόσια τις μεθόδους και το έργο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων», υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές στρέφονται και κατά της ίδιας.

Η RealPolls τονίζει ότι τοποθετείται δημόσια «για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα» απέναντι σε έναν λόγο που, όπως σημειώνει, «υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης».

«Δεν μας αφορούν πολιτικά ή κομματικά παιχνίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης μέτρησής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία υπερασπίζεται τις τεχνικές που ακολουθεί, σημειώνοντας ότι είναι «ίδιου τύπου» με εκείνες που χρησιμοποιούν μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές εταιρείες και ότι «δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν».

Παράλληλα, επικαλείται προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα της κάλπης. Ειδική αναφορά κάνει στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας το 2023, σημειώνοντας ότι ήταν «η μόνη εταιρεία» που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση.

Αντίστοιχα, αναφέρεται στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας το προβάδισμα του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο και την τελική του επικράτηση στον δεύτερο.

Η RealPolls επικαλείται ακόμη τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, υποστηρίζοντας ότι είχε προβλέψει τα εκλογικά αποτελέσματα, ακόμη και τη μεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», την οποία χαρακτηρίζει μία από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης.

Στο τέλος της ανακοίνωσής της, η εταιρεία διαχωρίζει τη «θεμιτή δημόσια κριτική» από τις αναφορές που, όπως σημειώνει, συνιστούν προσπάθεια απαξίωσής της και πλήττουν συνολικά τον θεσμό της έρευνας κοινής γνώμης.

Αφήνει, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, επισημαίνοντας ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού», για κάθε αναφορά που θεωρεί «επιζήμια», «ψευδή» ή «προσβλητική».

Η ανακοίνωση της RealPolls

«Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένος πολιτικός χώρος έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων, με δηλώσεις που στρέφονται και κατά της εταιρείας μας. Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης. Διευκρινίζει ότι δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά “παιχνίδια”. Οι τεχνικές που ακολουθεί η RealPolls είναι ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούν, κάποιες από τις μεγαλύτερες διεθνείς δημοσκοπικές και δεν αμφισβητούνται πουθενά και από κανέναν. Στην πορεία της, η RealPolls διενήργησε έρευνες πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα αποτελέσματα των καλπών. Στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας (2023), η RealPolls υπήρξε η μόνη εταιρεία που εντόπισε εγκαίρως τόσο την είσοδο του Χάρη Δούκα στον δεύτερο γύρο όσο και την τελική του επικράτηση. Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023), η RealPolls επιβεβαιώθηκε πλήρως και στους δύο γύρους, προβλέποντας τόσο το προβάδισμα 8 μονάδων του Στέφανου Κασσελάκη στον πρώτο γύρο όσο και την άνετη τελική του επικράτηση στον δεύτερο. Τέλος, στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, η RealPolls προέβλεψε τα εκλογικά αποτελέσματα ακόμα και τηνμεγάλη άνοδο των «Σπαρτιατών», πού ήταν από τις εκπλήξεις της αναμέτρησης. Η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης δεν συνιστούν κριτική. Για τις αναφορές αυτές ή/και κάθε άλλη επιζήμια ή/και ψευδή ή/και προσβλητική, η εταιρεία επιφυλάσσει ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού».