Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Μάρκο Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Οι ευχές της πρέσβεως των ΗΠΑ στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και η φωτογραφία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη
Γκιλφόιλ και Ρούμπιο
Πηγή φωτογραφίας: Χ / @USAmbassadorGR
Με θερμά λόγια για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Σε ανάρτησή της στο «Χ», την οποία συνόδευσε με φωτογραφία όπου εικονίζεται μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγραψε: «Χρόνια πολλά στον φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο».

Η πρέσβης των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Μάρκο Ρούμπιο «εξαιρετικό υπέρμαχο» των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, την προώθηση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής και την ευημερία του αμερικανικού λαού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, πάντως, η αναφορά της στον ρόλο του Μάρκο Ρούμπιο έναντι της Αθήνας, καθώς τον περιέγραψε ως «σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

 

«Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα», κατέληξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

