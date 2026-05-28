Όταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της «ΕΛΑΣ» Νίκος Νυφούδης «έκραζε» τον Αλέξη Τσίπρα: «Είσαι καραγκιόζης, ανεπανάληπτος ψεύτης»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επανέρχονται τα πρόσωπα που στελεχώνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», με την προσοχή να στρέφεται αυτή τη φορά στον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, Νίκο Νυφούδη, και στις παλαιότερες δημόσιες επιθέσεις του κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να εντάξει τον Νίκο Νυφούδη στην επικοινωνιακή ομάδα της ΕΛΑΣ επανέφερε στο προσκήνιο σειρά αιχμηρών αναρτήσεων του παρελθόντος, στις οποίες ο σημερινός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος εξαπέλυε σφοδρή κριτική εναντίον του.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή LiveNews, τα στελέχη που έχουν αναλάβει την επικοινωνιακή εκπροσώπηση του νέου πολιτικού φορέα έχουν περάσει από οργανωμένο media training, με στόχο να εκφράζουν με ενιαίο τρόπο τις θέσεις του κόμματος και να αποφεύγονται «παραφωνίες» και αντιφατικά μηνύματα.

Ωστόσο, το πρόσωπο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν ο Νίκος Νυφούδης, λόγω της πολιτικής του διαδρομής αλλά και των τοποθετήσεών του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αναρτήσεις που επανήλθαν στο προσκήνιο

Οι παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νυφούδη διακινούνται ήδη στα social media, με επικριτές της επιλογής Τσίπρα να κάνουν λόγο για πολιτική αντίφαση.

Σε ανάρτησή του το 2015, ο σημερινός αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έγραφε: «Κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους».

Έναν χρόνο αργότερα, το 2016, με αφορμή την υπόθεση του ΕΚΑΣ, χαρακτήριζε τον Αλέξη Τσίπρα «τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την Ελληνική Ιστορία».

Το 2017, σχολιάζοντας δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού από την Κρήτη, επανήλθε με νέα επίθεση: «Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας, πουθενά».

Ενώ το 2018 έγραφε πως «το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός», προσθέτοντας αναφορά στον «Δεν Πληρώνω».

Από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι στην ΕΛΑΣ

Ο Νίκος Νυφούδης διαθέτει διαδρομή σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Υπήρξε υποψήφιος με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Πυλαίας, ενώ αργότερα εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Στη συνέχεια προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ, πριν βρεθεί σήμερα στην πρώτη γραμμή του νέου κόμματος Τσίπρα.

Εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2023 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση και προβολή των θέσεων της ΕΛΑΣ στα μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση περί «πολιτικής ανωριμότητας»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LiveNews, o Νίκος Νυφούδης έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τις παλαιότερες τοποθετήσεις του, αποδίδοντάς τες σε «πολιτική ανωριμότητα». Όπως ανέφερε, πλέον «δεν βλέπει τα πράγματα έτσι» και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα.