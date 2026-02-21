Δημοσκόπηση Marc: 31,4% η Νέα Δημοκρατία, 13% το ΠΑΣΟΚ, 11,5% η Πλεύση Ελευθερίας – 32,6% για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, φτάνοντας πλέον στο 31,4%, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, τα οποία έγιναν γνωστά το Σάββατο (21.02.2026).

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά δημοσκόπηση της Marc από τον Οκτώβριο του 2025, η οποία αποτυπώνει αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8%, δίνοντας παραπάνω «αέρα» στη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, στην ίδια δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύξησε κατά 1,4 μονάδες την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Ανεβαίνει στο 32,6%, πάνω από το ποσοστό του κόμματός του και έχει τετραπλάσια αποδοχή από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατέγραψε 8,1%.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά τόσο μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών, όπου λαμβάνει 59,8%, ενώ κρατάει την πρωτιά και στον χώρο του Κέντρου με βραχεία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί τις χαμηλές πτήσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατρακυλάει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με το ισχνό 5,8%, τη στιγμή που στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα του φτάνει στο 13%, έχοντας χάσει μία μονάδα σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο.

Σημειώνεται, δε, ότι το 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του 2023 αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 13,5% θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία.