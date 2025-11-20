Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η ΝΔ προηγείται με 15,8 μονάδες του ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα 15,9 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίων ειδήσεων του Mega «βλέπει» οκτακομματική βουλή αν αύριο το πρωί είχαμε εκλογές ενώ οι πολίτες κάνουν λόγο για αρνητικό αντίκτυπο σε ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκτίμηση ψήφου που κάνουν οι αναλυτές της Metron Analysis δίνει μια μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 29,3%, πάντα κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30% και πολύ μακριά από οποιοδήποτε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο στο 6,1% όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 7.5%, η Ελληνική Λύση στο 10% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τις δυνάμεις της. Ανοδική τάση καταγράφουν ακόμη το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ενώ η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το όριο του 3%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

Ως προς τους κομματικούς συσχετισμούς και ειδικότερα την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια μικρή άνοδο της συσπείρωσής της, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 11.5%

Ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρουν καταλληλότερο πρωθυπουργό οι πολίτες, μια ερώτηση διαφορετική από την απλή δημοφιλία, καθώς εδώ μετριέται η εικόνα ικανότητας διακυβέρνησης και όχι απλώς η θετική γνώμη, ο «Κανένας» παραμένει η ισχυρότερη απάντηση και σαφές σύμπτωμα μιας κρίσης νομιμοποίησης, με 34% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%.

Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 6% αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αυθόρμητες απαντήσεις ανθρώπων που κατά βάση σκέφτονται το σημερινό τοπίο «πολιτικών αρχηγών».

Σε άλλο φόντο, διαμορφώνονται και οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται με 35%, αν και αρκετά πιο κάτω από το 44% που κατέγραφε τον Μάιο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι δεύτερος με 33% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός με 30%.

Ελαφρά αυξητικές τάσεις για τον Σωκράτης Φάμελλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πώς αποτιμούν οι πολίτες τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη. Οι απαντήσεις είναι πολωμένες με βάση την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Θετικές οι γνώμες μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων και αρνητικές μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

Ως προς την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα αποτυπώνει ότι ένα 10% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% πολύ πιθανό, ενώ ένα 62% θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο απίθανο.

Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει διατυπώσει προγραμματικές θέσεις, έχει μια αθροιστική αφετηρία γύρω στο 23% και έναν «σκληρό πυρήνα» στο 10%, δηλαδή μια αφετηρία μάλλον καλύτερη από αυτή των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά του κέντρου.

Ποια η απήχηση ενός πιθανού «Κόμματος Σαμαρά»

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.

Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής

Οι πολίτες πάντως επιθυμούν πολιτική αλλαγή σε ποσοστό 60% απέναντι στο 39% που επιθυμεί πολιτική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, αλλά και θα επιθυμούσαν στην πλειοψηφίας τους μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα, ανεξαρτήτως του εάν αυτή τους προσφέρεται στο πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαρρυθμισμένο αυτή τη στιγμή.

Η διαίρεση πάντως σε αυτό το ερώτημα έχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά μοιράζει τους πολίτες αριστερά και δεξιά του Κέντρου.

Επιμένει η κοινωνική δυσαρέσκεια

Οι πολίτες εξακολουθούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία (69%) να πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, κάτι που δείχνει ότι έχουν αποτύχει οι κυβερνητικές προσπάθειες να αντιστραφεί αυτό το κλίμα.

Η ακρίβεια παραμένει κορυφαίο πρόβλημα

Ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει ότι κορυφαίο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια, την οποία αναφέρει το 49% των ερωτηθέντων και ακολουθείται από την οικονομία, που παραπέμπει στο ίδιο εύρος προβλημάτων, ενώ ψηλά παραμένει η κρίση θεσμών. Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνει και το ποσοστό των πολιτών που επικαλούνται και τη διαφθορά ως πρόβλημα.

Αρνητική βαθμολογία στην κυβέρνηση σε σχεδόν όλους τους τομείς

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η «βαθμολογία» που παίρνει από τους πολίτες η κυβέρνηση σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 79% αρνητικές γνώμες στα θέματα της οικονομίας και ακρίβειας, σε πείσμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, 73% αρνητική βαθμολογία σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών, 70% σε σχέση με τα θέματα καθημερινότητας και ασφάλειας.

Μόνο σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα η κυβέρνηση βλέπει να υποχωρούν οι αρνητικές γνώμες στο 49% και κυρίως να ανεβαίνουν οι θετικές γνώμες στο 34%.

Όλα αυτά καταλήγουν σε μια συνολικά αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, με το 71% να κάνει αρνητική αποτίμηση των πεπραγμένων της και μόλις το 23% να κάνει θετική αξιολόγηση, στοιχεία σταθερά σε όλες τις πρόσφατες έρευνες.

Η αρνητική αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην κυβέρνηση, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, που έχει 70% αρνητική αξιολόγηση και μόνο 26% θετική, στοιχεία επίσης σχετικά αμετάβλητα στις τελευταίες έρευνες.

Αρνητική αποτίμηση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες της Metron Analysis αποτυπώνεται και σε αυτήν τη δημοσκόπηση το φαινομενικά παράδοξο η κοινωνία να είναι ακόμη πιο δυσαρεστημένη με την απόδοση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 81% και οι θετικές μόλις το 11%.

Αυτή η αρνητική αποτίμηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτυπώνεται και στην αρνητική αξιολόγηση της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, έστω και με μια μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.