Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η ΝΔ προηγείται με 15,8 μονάδες του ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

Ο «κανένας» παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός - Αρνητική αποτίμηση της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα 15,9 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίων ειδήσεων του Mega «βλέπει» οκτακομματική βουλή αν αύριο το πρωί είχαμε εκλογές ενώ οι πολίτες κάνουν λόγο για αρνητικό αντίκτυπο σε ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εκτίμηση ψήφου που κάνουν οι αναλυτές της Metron Analysis δίνει μια μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 29,3%, πάντα κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30% και πολύ μακριά από οποιοδήποτε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο στο 6,1% όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 7.5%, η Ελληνική Λύση στο 10% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τις δυνάμεις της. Ανοδική τάση καταγράφουν ακόμη το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ενώ η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το όριο του 3%.

metron analysis


Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

metron analysis

Ως προς τους κομματικούς συσχετισμούς και ειδικότερα την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια μικρή άνοδο της συσπείρωσής της, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 11.5%

Ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρουν καταλληλότερο πρωθυπουργό οι πολίτες, μια ερώτηση διαφορετική από την απλή δημοφιλία, καθώς εδώ μετριέται η εικόνα ικανότητας διακυβέρνησης και όχι απλώς η θετική γνώμη, ο «Κανένας» παραμένει η ισχυρότερη απάντηση και σαφές σύμπτωμα μιας κρίσης νομιμοποίησης, με 34% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%.

Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 6% αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αυθόρμητες απαντήσεις ανθρώπων που κατά βάση σκέφτονται το σημερινό τοπίο «πολιτικών αρχηγών».

metron analysis

Σε άλλο φόντο, διαμορφώνονται και οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται με 35%, αν και αρκετά πιο κάτω από το 44% που κατέγραφε τον Μάιο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι δεύτερος με 33% και ακολουθεί ο πρωθυπουργός με 30%.

Ελαφρά αυξητικές τάσεις για τον Σωκράτης Φάμελλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

metron analysis

Πώς αποτιμούν οι πολίτες τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη. Οι απαντήσεις είναι πολωμένες με βάση την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Θετικές οι γνώμες μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων και αρνητικές μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

metron analysis

Ως προς την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα αποτυπώνει ότι ένα 10% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% πολύ πιθανό, ενώ ένα 62% θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο απίθανο.

Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει διατυπώσει προγραμματικές θέσεις, έχει μια αθροιστική αφετηρία γύρω στο 23% και έναν «σκληρό πυρήνα» στο 10%, δηλαδή μια αφετηρία μάλλον καλύτερη από αυτή των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά του κέντρου.

metron analysis

Ποια η απήχηση ενός πιθανού «Κόμματος Σαμαρά»

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.

metron analysis

Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής

Οι πολίτες πάντως επιθυμούν πολιτική αλλαγή σε ποσοστό 60% απέναντι στο 39% που επιθυμεί πολιτική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, αλλά και θα επιθυμούσαν στην πλειοψηφίας τους μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα, ανεξαρτήτως του εάν αυτή τους προσφέρεται στο πολιτικό σκηνικό όπως είναι διαρρυθμισμένο αυτή τη στιγμή.

metron analysis

Η διαίρεση πάντως σε αυτό το ερώτημα έχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά μοιράζει τους πολίτες αριστερά και δεξιά του Κέντρου.

Επιμένει η κοινωνική δυσαρέσκεια

Οι πολίτες εξακολουθούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία (69%) να πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, κάτι που δείχνει ότι έχουν αποτύχει οι κυβερνητικές προσπάθειες να αντιστραφεί αυτό το κλίμα.

metron analysis

Η ακρίβεια παραμένει κορυφαίο πρόβλημα

Ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει ότι κορυφαίο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια, την οποία αναφέρει το 49% των ερωτηθέντων και ακολουθείται από την οικονομία, που παραπέμπει στο ίδιο εύρος προβλημάτων, ενώ ψηλά παραμένει η κρίση θεσμών. Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνει και το ποσοστό των πολιτών που επικαλούνται και τη διαφθορά ως πρόβλημα.

metron analysis

Αρνητική βαθμολογία στην κυβέρνηση σε σχεδόν όλους τους τομείς

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η «βαθμολογία» που παίρνει από τους πολίτες η κυβέρνηση σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 79% αρνητικές γνώμες στα θέματα της οικονομίας και ακρίβειας, σε πείσμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, 73% αρνητική βαθμολογία σε σχέση με τα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών, 70% σε σχέση με τα θέματα καθημερινότητας και ασφάλειας.

metron analysis

Μόνο σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα η κυβέρνηση βλέπει να υποχωρούν οι αρνητικές γνώμες στο 49% και κυρίως να ανεβαίνουν οι θετικές γνώμες στο 34%.

Όλα αυτά καταλήγουν σε μια συνολικά αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, με το 71% να κάνει αρνητική αποτίμηση των πεπραγμένων της και μόλις το 23% να κάνει θετική αξιολόγηση, στοιχεία σταθερά σε όλες τις πρόσφατες έρευνες.

metron analysis

metron analysis

Η αρνητική αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην κυβέρνηση, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, που έχει 70% αρνητική αξιολόγηση και μόνο 26% θετική, στοιχεία επίσης σχετικά αμετάβλητα στις τελευταίες έρευνες.

Αρνητική αποτίμηση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες της Metron Analysis αποτυπώνεται και σε αυτήν τη δημοσκόπηση το φαινομενικά παράδοξο η κοινωνία να είναι ακόμη πιο δυσαρεστημένη με την απόδοση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ οι αρνητικές γνώμες φτάνουν το 81% και οι θετικές μόλις το 11%.

metron analysis metron analysis

Αυτή η αρνητική αποτίμηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτυπώνεται και στην αρνητική αξιολόγηση της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, έστω και με μια μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
78
77
62
54
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου: Αμοιβαία τα οφέλη από τις σχέσεις των δύο χωρών – Τα «καρφιά» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη
«Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον»
Κώστας Καραμανλής
Σκληρή κόντρα Μαρινάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση» – «Πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι»
Η ομιλία Ανδρουλάκη είναι «σαν να είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης» - «Διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη: Σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες, ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας
«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας»
Αλέξης Τσίπρας
22
Το αντίο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν σε προστάτεψα από το δηλητήριο που τους διώχνει όλους από την πολιτική»
«Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής - Και αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη» πρόσθεσε η ίδια
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στο θέατρο 15
Newsit logo
Newsit logo