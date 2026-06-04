Πολιτική

Πυρά Γιώργου Τσίπρα προς τους αποχωρήσαντες της Νέας Αριστεράς με αναφορά στον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»: Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες

Αιχμηρή ανάρτηση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο τις διεργασίες γύρω από την ΕΛΑΣ
Γιώργος Τσίπρας
Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο» επέλεξε να επιστρατεύσει ο Γιώργος Τσίπρας για να σχολιάσει τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά, την ώρα που οι διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) προκαλούν νέες αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο Γιώργος Τσίπρας, αναφερόμενος εμμέσως σε στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφυγαν από το κόμμα, σε μια περίοδο όπου ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων, έκανε λόγο για «απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις». «Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του πρώην βουλευτή του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι αρκετά από τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά προσανατολίζονται προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση και τη δημόσια επιχειρηματολογία τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Γιώργος Τσίπρας φέρεται να διατηρεί αποστάσεις από τον στενό πυρήνα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τη συγγενική σχέση και την κοινή πολιτική διαδρομή, πληροφορίες τον θέλουν να μην συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ.

Ο πρώην βουλευτής είχε στηρίξει στο παρελθόν την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και συγκαταλεγόταν στους στενούς συνεργάτες του κατά την πρώτη περίοδο της προεδρίας του. Η σχέση αυτή, ωστόσο, διαρρήχθηκε στη συνέχεια, με τον ίδιο να αποστασιοποιείται πολιτικά από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

Η ρήξη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Γιώργος Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είχε αποδώσει τη βαθιά κρίση του κόμματος όχι μόνο στην περίοδο Κασσελάκη αλλά και στις συνολικές επιλογές της ηγεσίας του τα προηγούμενα χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
233
163
156
135
85
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ για τα μάτια του Τσίπρα: Ο Νίκος Παππάς αμφισβητεί τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ζητά καθαρές απαντήσεις ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής και προειδοποιεί ότι τυχόν «αναστολή» του κόμματος θα ισοδυναμούσε με παραίτηση από την πολιτική εντολή
Νίκος Παππάς και Σωκράτης Φάμελλος 15
Οι υποψήφιοι της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ: Κασιμάτη, Τζάκρη, Αποστολάκης και Σαλμάς στο κάδρο της διεύρυνσης
Την ίδια ώρα, βάρος πέφτει στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος, με τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη να διαβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου έχει ήδη διανυθεί
Ο Ευάγγελος Αποστολάκης 8
Χαρίτσης: Αναγκαία η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, ο Τσίπρας μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα προοδευτική προσπάθεια
Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής μίλησε για την ΕΛΑΣ, την ανάγκη συνολικού σχεδίου απέναντι στη ΝΔ και απέρριψε το ενδεχόμενο παραίτησης από την έδρα του
Αλέξης Χαρίτσης
6
Newsit logo
Newsit logo