Πυρά Γιώργου Τσίπρα προς τους αποχωρήσαντες της Νέας Αριστεράς με αναφορά στον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»: Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες

Τον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο» επέλεξε να επιστρατεύσει ο Γιώργος Τσίπρας για να σχολιάσει τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά, την ώρα που οι διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) προκαλούν νέες αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο Γιώργος Τσίπρας, αναφερόμενος εμμέσως σε στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφυγαν από το κόμμα, σε μια περίοδο όπου ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων, έκανε λόγο για «απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις». «Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

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Η ανάρτηση του πρώην βουλευτή του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι αρκετά από τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά προσανατολίζονται προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση και τη δημόσια επιχειρηματολογία τους.

Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους «ρόλους» στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά pic.twitter.com/iOBSfCqWgE — Γιώργος Τσίπρας (@giorgostsipras) June 3, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Γιώργος Τσίπρας φέρεται να διατηρεί αποστάσεις από τον στενό πυρήνα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τη συγγενική σχέση και την κοινή πολιτική διαδρομή, πληροφορίες τον θέλουν να μην συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ.

Ο πρώην βουλευτής είχε στηρίξει στο παρελθόν την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και συγκαταλεγόταν στους στενούς συνεργάτες του κατά την πρώτη περίοδο της προεδρίας του. Η σχέση αυτή, ωστόσο, διαρρήχθηκε στη συνέχεια, με τον ίδιο να αποστασιοποιείται πολιτικά από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

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Η ρήξη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Γιώργος Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είχε αποδώσει τη βαθιά κρίση του κόμματος όχι μόνο στην περίοδο Κασσελάκη αλλά και στις συνολικές επιλογές της ηγεσίας του τα προηγούμενα χρόνια.