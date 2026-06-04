Πάνος Καμμένος: «Θα συνεργαζόμουν με την Καρυστιανού – Ο Σαμαράς θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη»

Στο νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά τις ανακοινώσεις για τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Πάνος Καμμένος.

Μιλώντας στο Open ο Πάνος Καμμένος δείχνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο για συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού. «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος» ήταν τα λόγια του.

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Φυσικά αναφέρθηκε και στον πρώην κυβερνητικό του εταίρο Αλέξη Τσίπρα. «Τον βλέπω νέο με την εμπειρία του παλαιού χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Οι συνιστώσες έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα, για μια απόφαση στο υπουργικό συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες».

Ο Πάνος Καμμένος πιστεύει ότι το ΕΛΑΣ δεν είναι το κατάλληλο όνομα για το κόμμα. «Θεωρώ λάθος ότι το έβγαλε ΕΛΑΣ το κόμμα γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τότε η ανάγκη ήταν να φύγει η γερμανική κατοχή. Θεωρώ ότι η χρήση της λέξης πατριωτική είναι σωστή το ΕΛΑΣ είναι λάθος. Έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο και την κεντροαριστέρα. Μην ξεχάσουμε ποια είναι η ρίζα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε συνιστώσες ακόμα και ακραίες».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την εκδήλωση στο Θησείο. «Του είπα καλή επιτυχία, του είπα ότι το όνομα ΕΛΑΣ δεν ήταν επιτυχημένο γιατί αποκλείει ένα κομμάτι του κεντρώου κόσμου. Αυτό που κάνει τώρα είναι να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της κεντροαριστεράς και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει».

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Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να ανακοινώνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. «Γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη ΝΔ, είναι ο killer της ΝΔ». Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι «πασοκοποίησε εν μέρει τη ΝΔ» και ότι «ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους, δεν τον έκαναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη ΝΔ να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης; Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε».

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Γιάνη Βαρουφάκη σημειώνοντας πως «αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε».

Στο ερώτημα αν θα συμμετάσχει στις εκλογές ανέφερε. «Την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα».