Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στις 10 Ιουνίου η εκκίνηση, έως το τέλος του καλοκαιριού οι ψηφοφορίες

Η Βουλή συγκροτεί την ειδική επιτροπή των 42 μελών - Το χρονοδιάγραμμα και οι κρίσιμες πλειοψηφίες για τα αναθεωρητέα άρθρα
Συνταγματική Αναθεώρηση, ψηφοφορία στη Βουλή
Στιγμιότυπο από ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ανακοίνωσε την Πέμπτη (04.06.2026) από το βήμα της Ολομέλειας ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ανοίγοντας τον δρόμο για τις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες της παρούσας Βουλής. Η διαδικασία θα εκκινήσει επισήμως την Τετάρτη 10 Ιουνίου, με τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την επικύρωση της σύνθεσης της ειδικής επιτροπής.

Η ειδική επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα αποτελείται από 42 βουλευτές και θα έχει διακομματικό προεδρείο, με στόχο τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, η διαδικασία θα επιστρέψει στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα διεξαχθούν οι δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα κόμματα καλούνται να ορίσουν άμεσα τους εκπροσώπους τους στην επιτροπή, η οποία θα έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσει την επεξεργασία των προτάσεων και να καταθέσει το πόρισμά της.

Η πρώτη συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τοποθετείται χρονικά στις αρχές Αυγούστου, ενώ η δεύτερη αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, με χρονική απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα, όπως προβλέπει η συνταγματική διαδικασία.

Στην παρούσα φάση, η Βουλή δεν τροποποιεί το περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων, αλλά αποφασίζει ποια άρθρα θα χαρακτηριστούν αναθεωρητέα. Για να προχωρήσει μία διάταξη στην επόμενη φάση, θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους και στις δύο ψηφοφορίες.

Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει ο αριθμός των ψήφων που θα λάβει κάθε πρόταση. Εάν ένα άρθρο συγκεντρώσει 180 ή περισσότερες ψήφους στην παρούσα Βουλή, τότε η επόμενη Βουλή θα μπορεί να το αναθεωρήσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντίθετα, εάν συγκεντρώσει από 151 έως 179 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.

Η ουσιαστική αναθεώρηση των διατάξεων θα γίνει από την επόμενη Βουλή, που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και τελική ψηφοφορία, η οποία θα καθορίσει το οριστικό περιεχόμενο των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος.

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