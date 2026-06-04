Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Μεθοδεύει την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης»

Ευθείες βολές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε την Πέμπτη (04.06.2026) από την Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) ότι «μεθοδεύει την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης», συνδέοντας ευθέως τις τελευταίες εξελίξεις με προσπάθεια πολιτικής αναστήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στράφηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο κατά του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), υποστηρίζοντας ότι όσα συμβαίνουν δεν συνιστούν «ούτε νέο, ούτε πολιτικό, ούτε δημοκρατία». «Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων και βέβαια του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβασή της έγινε λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση στην Ολομέλεια των αποχωρήσεων βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, εξέλιξη που οδήγησε στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Αφού εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των Νίκου Ταγαρά και Νάσου Αθανασίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η διάλυση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας της αντιπολίτευσης «δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία» και πρέπει, όπως είπε, να προβληματίσει τους πολίτες.

Στο επίκεντρο της επίθεσής της έθεσε τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. «Δύο είναι: Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται», είπε, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν «πάση θυσία» να εμφανίσουν τον πρωθυπουργό ως τον μόνο σταθερό πόλο απέναντι στο «χάος». Κατά την ίδια, η αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης εξυπηρετεί την εικόνα ότι απέναντι στην κυβέρνηση «δεν υπάρχει τίποτα και κανείς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «αλγεινό» και «βαθύτατα αντιδημοκρατικό» το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, επιμένοντας ότι είναι «πρωτοφανές» ένας πρώην πρωθυπουργός να επιχειρεί, όπως υποστήριξε, να διαλύσει την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την άποψή της, παραβίασε τόσο την εντολή που είχε λάβει ως πρωθυπουργός όσο και εκείνη που είχε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση για τη Νέα Αριστερά

Νωρίτερα, ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε επισήμως τις δηλώσεις αποχώρησης των Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και Θεανώς Φωτίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού της Βουλής, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα “Νέα Αριστερά”», ανέφερε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν ανήκουν πλέον σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι.

Επτά οι ΚΟ, 40 οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε επτά: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Παράλληλα, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται πλέον σε 39.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 40, καθώς την Παρασκευή (05.06.2026) αναμένεται η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από τη βουλευτική της έδρα. Τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης, αναπληρωτής στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ο οποίος επίσης αναμένεται να δηλώσει ανεξάρτητος.