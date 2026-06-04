Χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ για τα μάτια του Τσίπρα: Ο Νίκος Παππάς αμφισβητεί τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία

Θέμα πολιτικής κατεύθυνσης, αλλά και ουσιαστικά παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ο Νίκος Παππάς, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο (06.06.2026). Με φόντο την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τη βαθιά δημοσκοπική καθίζηση της Κουμουνδούρου, ζήτησε καθαρές απαντήσεις για το αν η σημερινή ηγεσία σκοπεύει να οδηγήσει το κόμμα σε πρωταγωνιστικό ρόλο ή σε πολιτική αναμονή.

Ο Νίκος Παππάς έστρεψε ευθέως το βλέμμα στον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εισήγηση για στήριξη του πρώην πρωθυπουργού, αναστολή λειτουργίας ή μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα ισοδυναμούσε με «παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας».

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«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή», είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα προς την Κουμουνδούρου ότι το κόμμα δεν μπορεί να παραιτηθεί από την εντολή που έχει λάβει. «Αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι για τις εκλογές και έχουμε να αναμένουμε, αυτό σημαίνει παραίτηση όλων», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Παππάς περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «δημοσκοπικά νούμερα αδιανόητα» και υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε». Όπως είπε, το κόμμα «αδικείται από τη δημόσια παρουσία του» και χρειάζεται «μεγάλες αλλαγές», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται σήμερα πολιτικά.

Ερωτήματα για Τσίπρα, Κοτζιά και Κατσέλη

Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο αναλυτική ενημέρωση για την υλοποίηση της προηγούμενης απόφασης του κόμματος, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστούσε, θα είχε κεντρικό ρόλο και θα οικοδομούσε μια ευρεία προοδευτική συμμαχία. Έθεσε, μάλιστα, συγκεκριμένα ερωτήματα για τις επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη και άλλες δυνάμεις που, όπως είπε, θα μπορούσαν δυνητικά να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Αιχμηρός ήταν και για τον εσωκομματικό χειρισμό της συνεδρίασης, εκφράζοντας ενόχληση για το γεγονός ότι η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή (05.06.2026), μόλις μία ημέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή. «Το καταστατικά επιβεβλημένο θα ήταν να δίνεται χρόνος συνθέσεων», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαδικασίες δεν διευκολύνουν την ουσιαστική πολιτική συζήτηση.

«Δεν θα είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα»

Ο Νίκος Παππάς έθεσε και θέμα έκτακτου συνεδρίου, σημειώνοντας ότι η σημερινή Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συνεδρίου. «Δεν θα είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα», είπε, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει «ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική», αλλά οφείλει να δει «την αλήθεια κατάματα».

«Αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών»

Σχολιάζοντας τα σενάρια αποχωρήσεων βουλευτών, μίλησε για «αποκαρδιωτικό φαινόμενο πλειστηριασμού εδρών» και για «κακέκτυπο Φαραντούρη», ενώ χαρακτήρισε έντιμη και καθαρή τη στάση του Γιάννη Μαντζουράνη. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια δημόσια έκφραση που μας έχει φτάσει όπου μας έχει φτάσει», σημείωσε.

Για τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ο Νίκος Παππάς έβαλε σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Χαρακτήρισε «άλλη υπόθεση» τον Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας ότι έχει θεμελιώσει την πολιτική του παρουσία στην άποψη ότι όσοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «πρόδωσαν τον λαό», κάτι που χαρακτήρισε ασύμβατο. Αντιθέτως, για τη Νέα Αριστερά είπε ότι πρόκειται για «άλλο ζήτημα», καθώς, όπως ανέφερε, τα στελέχη της συμπορεύτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπηρέτησαν την κυβέρνηση 2015-2019 και «κακώς έφυγαν από το κόμμα».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Παππάς απέρριψε το ενδεχόμενο προσωπικής διαδρομής, λέγοντας ότι «μοναχικές πορείες από εμένα να μην τις περιμένετε». Παρά τις αιχμές του, επέμεινε ότι πιστεύει βαθιά στο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας όμως έναν οδικό χάρτη που θα λειτουργήσει ως «συγκολλητική ουσία» για την επόμενη ημέρα.