Έτοιμος να πάει στον Αλέξη Τσίπρα ο Πέτρος Κόκκαλης: Υπάρχουν συζητήσεις με την ΕΛΑΣ, είμαστε στον ίδιο χώρο εδώ και καιρό

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο Πέτρος Κόκκαλης, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις. Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στα Παραπολιτικά 90,1 FM, ο πρώην ευρωβουλευτής και πρώην επικεφαλής του «Κόσμος» περιέγραψε τις διεργασίες στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο ως απάντηση στον πολυκερματισμό και στην ανάγκη συγκρότησης ενός πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Πέτρος Κόκκαλης, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) σημείωσε ότι «βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις», προσθέτοντας πως οι εμπλεκόμενες δυνάμεις βρίσκονται «στον ίδιο χώρο εδώ και πολύ καιρό». Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τον «Κόσμο», την οποία χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη απόφαση», αλλά αναγκαία στη σημερινή πολιτική συγκυρία.

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Ο Πέτρος Κόκκαλης υποστήριξε ότι υπάρχει πλέον ένα «πάνδημο πολιτικό αίτημα» για υπέρβαση του κατακερματισμού στον προοδευτικό χώρο. «Κάντε κάτι, μαζευτείτε και φτιάξτε κάτι», είπε, αποτυπώνοντας, όπως ανέφερε, το μήνυμα που εισπράττει εδώ και χρόνια από τους πολίτες που αναζητούν μια πειστική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο ίδιο πνεύμα, τόνισε ότι δεν κινείται με προσωπικές φιλοδοξίες ή με στόχο «κάποια καρέκλα ή κάποιο αξίωμα», αλλά με την επιδίωξη να συμβάλει στη συγκρότηση ενός «συνεκτικού προγραμματικού οράματος» για μια Ελλάδα «πιο δίκαιη και πιο πράσινη». Όπως είπε, αυτό που αναζητά είναι να συμμετέχει σε μια «λειτουργική και δημιουργική κοινότητα».

Αναφερόμενος στη δυναμική που εμφανίζει δημοσκοπικά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην ευρωβουλευτής εκτίμησε ότι αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αντανακλά την αγωνία ενός τμήματος της κοινωνίας για πολιτική ανασύνθεση. Κατά τον ίδιο, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να απαντήσει στην ανάγκη δημιουργίας ενός σχήματος «πιο ανταγωνιστικού πολιτικά» και «πιο ικανού να διεκδικήσει την εξουσία».