Δημοσκόπηση MRB: Στις 15,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Μεγάλο «αγκάθι» η ακρίβεια

Ανάγκη για δημιουργία νέων κομμάτων λέει το 68,1% - Πως κρίνουν οι πολίτες τους χειρισμούς της κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της και παραμένει πρώτη με μια διαφορά 15,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο του Open, η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 29,1% έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ ενώ στην Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα αν είχαμε εκλογές αύριο το πρωί.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 29,1%
ΠΑΣΟΚ 13,5%
Ελληνική Λύση 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
ΚΚΕ 8,7%
Φωνή Λογικής 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Νίκη 3%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
Νέα Αριστερά 2,6%
Άλλο 6,9%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 22%
ΠΑΣΟΚ 10,2%
Ελληνική Λύση 9%
Πλεύση Ελευθερίας 7%
ΚΚΕ 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,6%
Φωνή Λογικής 4,5%
Νίκη 2,3%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,5%
Άλλο Κόμμα 5,2%
Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει πρώτος και με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1% ενώ ο Κανένας έχει ποσοστό 30,6% και ο Άλλος με 12%

Κυριάκος Μητσοτάκης 23,1%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,6%
Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%
Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%
Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%
Κουτσούμπας 2,7%
Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%
Σωκράτης Φάμελλος 1,7%
Στέφανος Κασσελάκης 1,4%
Άλλος 12%
Κανένας 30,6%

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να γίνει αν δεν προκύψει αυτοδυναμία στις εκλογές το 31% λέει πως θα πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται ώστε να συμβεί.
Το 20,8% ζητά συνεργασία ΠΑΣΟΚ και κομμάτων της Αριστεράς συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος Τσίπρα. Ένα 16,2% θέλει συνεργασία της ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς και ένα 15% κυβέρνηση συνεργίας ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτηση πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕ αρνητικά και μάλλον αρνητικά λέει το 82,2% και θετικά ή μάλλον θετικά το 13,2%.

Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις το 17,4% λέει σίγουρα ναι η μάλλον ναι ενώ το 78,6% όχι και μάλλον όχι

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ θετικά και μάλλον θετικά το κρίνει το 15,6% ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 77,4%.

Στο που θα πρέπει να προσανατολιστεί η λύση για το ΕΛΤΑ οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες

Να μειωθούν τα έξοδα της κεντρικής διοίκησης 50%
Να επιδοτούνται από τον προϋπολογισμό ως κοινωνικό αγαθό 30,1%
Να μειωθούν καταστήματα 7%
Να κλείσουν τελείως 6,8%

Αξιολόγηση για συμφωνία κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα

49,3 θετικά
34,6 αρνητικά

Συμφωνία με Ζελένσκι για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από Αλεξανδρούπολη

Θετικά το 45,9%
Αρνητικά το 41,2%

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:
Ακρίβεια 55,9%
Ύψος εισοδημάτων 22,9%
Απονομή δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου 21%
Υγεία 15,9%
Μεταναστευτικό 13,7%
Οικονομική ανάπτυξη χώρας 13%
Εγκληματικότητα 11,5%
Αύξηση ενοικίων 10,2%

Ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων λέει το 68,1%, τα σημερινά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων ψηφοφόρων λέει το 25,1% και ένα 6,8% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

