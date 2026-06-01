Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ): Με 300 + 1 υπογραφές στον Άρειο Πάγο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Με 300 + 1 υπογραφές κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος που συγκροτεί ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο πολιτικός φορέας, με την ονομασία ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), επιχειρεί από την πρώτη στιγμή να δώσει εικόνα κοινωνικού ανοίγματος, προβάλλοντας πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και πεδία δημόσιας παρουσίας.

Η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, συνοδεύει την κατάθεση της ιδρυτικής της διακήρυξης με μια λίστα υπογραφών που δεν περιορίζεται σε κομματικά στελέχη. Αντιθέτως, περιλαμβάνει πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες, νομικούς, γιατρούς, ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, οικονομολόγους, μηχανικούς, συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, αγρότες και πρόσωπα από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε, οι 300 + 1 υπογραφές αποτελούν μέρος των χιλιάδων πολιτών που έχουν συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα myelas.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να την υπογράφουν διαδικτυακά, ενώ από την ίδια πλατφόρμα γίνεται και η εγγραφή όσων επιθυμούν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρουσία προσώπων από τον χώρο του πολιτισμού, με ονόματα όπως οι Γιώργος Αρβανίτης, Μάριος Αθανασίου, Βασίλης Βαφέας, Γιώτα Νέγκα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Ιωάννα Παππά, Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης. Η επιλογή αυτή δείχνει την προσπάθεια του νέου φορέα να καταγράψει από την αρχή ευρύτερα κοινωνικά και συμβολικά στηρίγματα.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή πανεπιστημιακών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων οι Κώστας Γαβρόγλου, Αντώνης Λιάκος, Νίκος Μαραντζίδης, Νίκος Μπελαβίλας και Μανώλης Πλειώνης. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα από τον χώρο της Δικαιοσύνης, όπως η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου και η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Από τον χώρο της Υγείας εμφανίζονται γιατροί, νοσηλευτές και στελέχη του ΕΣΥ, ενώ στην ενότητα της οικονομίας καταγράφονται οικονομολόγοι και πρόσωπα με κυβερνητική ή επιστημονική διαδρομή. Παράλληλα, στη λίστα υπάρχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστές, στρατιωτικοί εν αποστρατεία, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες από τον πρωτογενή τομέα.

ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. ς. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος Κορνήλιος , Νίκος, Σκηνοθέτης Μουσικός Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός Σπύρος Πώρος Φωτογράφος, σκηνοθέτης Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος Χειλάκης Αιμίλιος Ηθοποιος

ΠΑΙΔΕΙΑ

Αθανασιάδης Χάρης, Καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πάντειο Πανεπιστήμιο Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ομότιμος Καθ. Χημείας Αντωνοπούλου Μαριζέτα,Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ Αποστόλου Στυλιανός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημ. Σύμβουλος Ζωγράφου Βακόνδιος Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήμα Ιστορίας Τέχνης Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης Βασιλειάδης Γεώργιος, Φυσικός Βαφέας Νίκος, Καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Παν/μιο Κρήτης Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής Παν/μιου Θεσσαλίας Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθ. Ιστορίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρωην Υπουργός Γεωργαντάς Ηλίας, Αναπληρωτής Καθ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανμιο Κρήτης και πρώην ΓΓ Γραμματέας Υπ. Παιδείας Γιαλάφος Ηλίας, Καθηγητής Ιατρικής Καρδιολογίας Γκασούκα Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου Λαογραφίας και Φύλου Γκούνας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής με ειδικότητα Μάρκετινγκ – Διαφήμιση, του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & amp; Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε. Γράψας Γιάννης, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ Δαμιανός Πέτρος, Δάσκαλος, Σχολεία των Φυλακών Δελληγιάννης Αλέξανδρος, Μεταδ. Φοιτ. Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών ΕΜΠ. Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτιου Πανμιου Δρόσος Γιάννης Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Καμπουράκης Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστήμιο Ροτερνταμ Καραγιάννη Μαριάννα, Διδάκτωρ Ιατρικής Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α, ΓΝΑ Ευαγγελισμος Καραμπίνης Ανδρέας, Καθηγητής Ιατρικής, πρ. Αντιπρόεδρος Εθν. Οργανισμό Μεταμοσχέσευσεων Καρασαβογλου Τάσος Καθηγητής Ιατρικής, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας, Κασσιανός Παναγιώτης, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Κατσαρδή Βανέσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και θαλάσσιας μηχανικής Παν/μιο Θεσσαλίας Κατσωνόπουλος Θοδωρής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας, Ερετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιάου Φρόσω, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Αθηνών Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Κλαμπατσέα Ειρήνη , Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Κορδής Νεκτάριος, Καθηγητής Β’ Βάθμιας, Μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ Κουβελιώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής και από το 2022 ως Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Κουβελιώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής και από το 2022 ως Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Κουντούρη Φανή, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κυριαζή Σταυρούλα (Βαλίνα), Εκπαιδευτικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Πανεπιστημίου Σορβόνης ΙV, Παρίσι, προγράμματα ενηλίκων./ Πρ. Μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ Λαγουβάρδος Κώστας , Καθηγητής Μετεωρολόγος Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λαλιώτου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λιακος Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ -Ιστορικός Λουκόπουλος Αθανάσιος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λουπάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός Μαραντζίδης Νίκος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ Μπάμιας Αριστοτέλης , Καθηγητής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ελλήνων Ογκολόγων Μπάρκουλα Χαιδω, ΕΔΙΠ Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, ΔΣ ΠΑΣΕΔΙΠ, 47 ετών Μπελαβίλας Νίκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Ναούμ Ιωάννα, Καθηγητρια ΑΠΘ Οτζάκογλου θόδωρος , Πρώην Δντής Βαρβακείου Σχολής Παγκάλου Φωτεινή , Διδάσκουσα Πάντειο Πανεπιστήμιο Πάντζιου Γραμμάτη, Καθηγήτρια Μηχανικών Πληροφορικής ΠΑΔΑ Πετράκος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οικονομολόγος Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρ. Πρόεδρος Αστεροσκοπίου Αθηνών Πολίτης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ ΔΟΕ Σιακαντάρης Γιώργος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΙΝΑΤ Στυλιανού Άρης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ Τερζάκης Γιώργος, πρ.Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης, Εκπαιδευτικός Τζήμητρας Χάρης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη Τηγάνης Βασίλειος, Δάσκαλος Τσαουσίδης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης Τσέκος Θεόδωρος, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Φουφρή Δήμητρα, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λεπενιώτη Μαρία, Πρωην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Αμπατζάς Κώστας, Δικηγόρος Αρτέμης Μιχάλης, Δικηγόρος Βασιλειάδης Γιώργος, Δικηγόρος, Υφ. Αθλητισμού 2016-2019 Γιωτακη Φανή, Δικηγόρος Καιδατζής, Ακρίτας, Συνταγματολόγος, ΓΓ Κυβέρνησης 2018-2019 Καλογήρου Μιχάλης, Δικηγόρος – Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Καραβάνα Ιωάννα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος, πρ. Συνήγορος του Παιδιού Κύρκος Παναγιώτης , Δικηγόρος Θε/νίκη Λυρίτσης Δημήτρης, Νομικός, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ Μάρδα Κυβέλη, Δικηγόρος Μπαλατσούκας Γιώργος, Δικηγόρος Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος Ντουρβά Βιβή, Συμβολαιογράφος Παπαδοπούλου Αννα, Δικηγόρος, πρώην στέλεχος ΠΑΣΟΚ Παπαμακαρίου Κυριακή, Νομικός Στέλεχος ΑΑΔΕ Πεππέ Γιάννα , Δικηγόρος ΓΓ Πρωθυπουργού (2016-2019) Πετρακάκης Μανώλης, Δικηγόρος Πετρόπουλος Τάσος, Νομικός, πρ. Υφ. Εργασίας Σαουλίδης Αντώνης, Νομικός Σάρλης Γιώργος, Νομικός Πρ. ΓΓ Υπουργείου Δικαιοσύνης Συκάς Στέλιος, Δικηγόρος Τεμπονέρας Διονύσης, Δικηγόρος

ΥΓΕΙΑ

Βαρδαρός Σταμάτης, Πρώην ΓΓ Υπουργείου Υγείας Γεωργακούλιας Νίκος, Νευροχειρουργός, Διεθυντής Νευροχειρουργικής ΓΝΑ Γεννηματάς Γιαννακοπούλου Δανάη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στην Τραυματοθεραπεία. Γιαννόπουλος Γιώργος, Ιατρός Ρευματολόγος, Υπ. Ρευματολογικής Μονάδας “Αλεξάνδρα” πρ. ΓΓ Υπουργείου Υγείας Γκασούκα Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός ΑμεΑ Δημουλά Μαρία, Ιατρός Δρίτσας Σπύρος, Γενικός Χειρουργός Δρόσος Γιώργος, Καρδιοχειρουργός Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ Θεοχάρη Καίτη, Στέλεχος Ελληνικού και Ευρωπαικού Τμήματος ατόμων με σπάνιες ασθένειες Κατσάνης Πολύβιος, Υγειονομικός, Γραμ. Υγειονομικών Α’ Βαθμιας Υγείας Δυτι. Ελλάδας Κολοστούμπης Δημήτριος, Ψυχίατρος Μαρτίνος Αντώνης, Φυσικοθεραπευτής Μήχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, ΕΣΥ Μήχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, ΕΣΥ Μπακόλας Βαγγέλης, Παιδίατρος Μπαλταγιάννης Στέφανος, Γιατρος διευθυντής ΕΣΥ Μπουλμπασάκος Γιώργος, Γιατρός – Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη, Εύη Βιολόγος Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Τερζής Νικόλαος, Φυσιοθεραπευτής Τόσκας Μίλτος, Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τσιαούση Ιωάννα, Γυναικολόγος Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Οδοντίατρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός και Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Διαμαντοπούλου Ιωάννα, Οικονομολόγος, Εξειδίκευση Οικονομικά Υγείας, πρ. Διοικήτρια Α’ ΥΠΕ Ελευθεριάδης Αντώνης, Διευθυντής Καταστήματος Εθνικής Τράπεζας, μέλος ΔΣ OΣΕΘ από το 2017 έως το 2019. Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος , Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Καρπουχτσής Κώστας,Οικονομολόγος Κοτζαπηγικογλου Μαρία Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και Μαθηματικών Queens College, City University of New York (CUNY), Ελληνίδα της διασποράς δεύτερης γενιάς Νέας Υόρκης, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Δήμου Πεντέλης Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Παν/μιο Κρήτης Λιάκος Δημήτρης , Οικονομολόγος, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Αναπτυξιακής Αττικής Νυφούδης Νικος, Οικονομολόγος Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος Παντούλα Θάλεια, Ιδρυτικό μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ Παππάς Γιώργος, Πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριο Πατρών Τσαπαρέλης Γρηγόρης, Οικονομολόγος Εφοριακός Υποψήφιος Δρ, Πανμιου Πατρών Φωτονιάτα Ευγενία, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αλεξίου Σωτήρης, Μηχανολόγος Μηχανικός Βασίλη Ισιδώρα, Πολιτικός Μηχανικός, ερευνήτρια, υποψ. Δρ. ΕΜΠ μέλος ΙΝΑΤ Βατάλης Σωκράτης, Μηχανικός Βρεττός Χρήστος, Μηχανικός, σε ΑΠΕ, ενεργειακής δημοκρατίας με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής συνηγορίας. Δουλεύει για 7 χρόνια στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής δημοκρατίας με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής συνηγορίας. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια, Πολιτικός Μηχανικός Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας Κρανιδιώτης Παναγιώτης , Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013, Λιοσάτου Εβίνα, Πτυχιούχος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Πολιτικός Μηχανικός, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο Υπουργείο Υποδομών σε θέματα αποκατάστασης επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Πέκας Αποστολος, Πολιτικός μηχανικός Πετράκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας – μηχανικός Ράπτης Θεόφιλος, Μηχανικός Τέγος Ευθύμιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα Τζαβλάκη Καλλιόπη, Μηχανικός στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) στο Τμήμα Μελετών Τρίαντος Νικος, Μηχανικός, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Κέρκυρας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Τσακιροπούλου Ελευθερία , Πολιτική Επιστήμονας Κοτσακά Δώρα, Πολιτική Επιστήμονας Μπακαδήμα Φωτεινή, Πολιτική Επιστήμονας, πρ. βουλευτής Αλεξάκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Αναλυτής, Αρχιτέκτονας Τσουκαρέλης Σωτήρης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά» Παπαδοπούλου Ήρα, Δρ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγριμάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Ρεθύμνου Αϊβαλής Βασιλης, Επικεφαλής Παράταξης Δήμου Πατρών, Πρ. Πρόεδρος ΤΕΕ Αλεξίου Γιάννης Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Αυγερινός Εμμανουήλ, Διαμερισματικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων Βοσκόπουλος Χρήστος, Πρώην Δήμαρχος Καισαριανής Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, Δντής κατάρτισης ΚΒΔΜ Δόντσης Νίκος, Αντιδήμαρχος Πέλλας, Τραπεζικός Υπάλληλος Ζανιάς Αναστάσης, Πρωην Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Ηλιάδης Νικόλαος, Πρ. αντιδήμαρχος Καλλιθέας Ιωακειμίδης Γιώργος, Πρώην Δήμαρχος Νίκαις – Ρέντη Καλογιάννης Απόστολος , Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων Καμμά Μαρία , Δήμαρχος Τήλου Καρυπίδης Θ όδωρος , Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Καφατσάκη Τίνα, Δήμαρχος Ζωγράφου Κεκάτος Διονύσης, Αντιδήμαρχος Ιλιδας Κρεμμύδας Άρης, Αντιδήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Κρικρής Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος Αγ. Δημητρίου Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος Αγ. Δημητρίου Νίτσας Γιώργος , Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Πρέβεζας Ράπτη Νίκη, Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας Σαράντης Νίκος, Πρ. Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Πρ.Προεδρος Περιφερειακής Ενωσης Δημων Αττικής Στασινόπουλος Απόστολος, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης Στέφος Γιάννης, Επικεφ. Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφ. Συμβούλιο Ηπείρου Τσαρκνιάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας Φερεντίνος Γιώργος, Πρώην Αντιδήμαρχος Ιλιου Φιλίππου Πέτρος, Πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Πρ. Δήμαρχος Σκύρου Παπαλεξίου Αφεντούλα, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος , του ΣΥ.ΜΗ.Δ.ΥΠ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας και Γραμματέας. Χαιδος Γιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Φιλλιπίδης Κωνσταντίνος “Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Φλώρινας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κουτσιώρας Ιωάννης, Πρ. Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ,

Γράψας Γιάννης, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Γεννιδούνιας Κώστας , πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, μέλος ΔΣ ΓΣΕΕ Κατσωνόπουλος Θοδωρής , Καθηγητής Δευτεροβάθμιας, Ερετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μακράκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, πρόεδρος Συλλόγου Νηπιαγωγών “Δομ. Θεοτοκόπουλος” Μακράκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργαζομένων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ, Μέλος Εκτελ. Επιτρ. ΑΔΕΔΥ Μανουσογιωργάκη Στέλλα, Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ Μανώλη Αγνή, Μέλος Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Βέροιας, Γενική Γραμματέας Παν Ομοσπονίδας Καθαριότητας Μπαλτάς Θοδωρής, Συνδικαλιστής ΔΟΕ Μυλωνίδης Θυμιος, Πρόεδρος Δασκάλων Βόνιτσας, Μέλος ΑΔΕΔΥ Νταουσάνη Βασιλική, Πρόεδρος Νομ. Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ Παλαιου Αλεξάνδρα, Βιβλιοθηκονόμος , Γενική Γραμματέας Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πετρόπουλος Γιώργος , Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ Ραντίτσας Γεώργιος, Πρ. Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Ρέππα Ολυμπία, Νηπιαγωγός Συνδικαλίστρια Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ ΔΟΕ Σκλάβαινας Ανδρεας, Ταμιας Συλλόγου Εργαζομένων Eurobank Τρίαντος Νικος, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Κέρκυρας Τρούλης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Δ.Σ ΔΟΕ Τσούκας Ευάγγελος, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αντωνίου Πένυ, Πολιτικός Μηχανικός Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας Μπερτζελέτος Δημήτρης, Διατροφολόγος, Διαιτολόγος Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας.”

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ζέρβας Απόστολος, Αγρότης Νεμουτιάνος Απόστολος, Αγρότης Κοσμάς Χριστόφορος, Αγρότης, Μέλος ΔΣ ΟΑΣΝΑ Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων Σταυρακάκης Μίνως, Εμπόριο Ελαιολάδου, Αγρότης Στούγιου Δέσποινα, Κτηνίατρος Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Ράπτης Σταμάτης, Πρώην αρχηγός Λιμενικού Ανδρικόπουλος Αρης, Πρωην Αρχηγός της Αστυνομίας Παπαγεωργίου Φώτιος, Συν/χος Αστυνομικός Πρ. Υποδιοικητής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. Χριστοδούλου Χρήστος , Πρώην ΑΓΕΘΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Αγγελιδάκη Ανδριαννή, Δημοσιογράφος Αργυρόπουλος Κυριάκος, Δημοσιογράφος Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Δημοσιογράφος Δήμτσας Κωστής, Δημοσιογράφος, Δ/ντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ” Καρτερός Θανάσης, Δημοσιογράφος Κιάος Νίκος, Δημοσιογράφος Κουρουμιχάκης Βασίλης, Δημοσιογράφος Μπουλουσάκης Δημήτρης, Δημοσιογράφος Μπούσιος Ανδρέας,Δημοσιογράφος Παπαγιαννίδης Αντώνης, Δημοσιογράφος Πάτρας Αθανάσιος, Δημοσιογράφος, Παρουσιαστής Σακισλόγλου Ακης, Δημοσιογράφος Στέφου Ολγα, Δημοσιογράφος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας Σελάχας – Ευσταθίου, Παναγιώτης Επιχειρηματίας Τουρλιδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Επιχειρηματίας Οχονος Νώντας, Επιχειρηματίας Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων Σελτσα Ελευθερία , Επιχείρηση εστίασης Χατζητέγας Γιώργος, Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Τούμπουρος Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός – Επιχειρηματίας Ανδρειομενου (Συκουτρή) Ντίνα, Λουκουμοποιός, ιδιοκτήτρια της λουκουμοποιίας Συκουτρή στη Σύρο Μπεζάτι Φελιξ, Δ/νων Σύμβουλος Μars Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Επιχειρηματίας Σταϊκος Χρήστος, Χημικός, Παραγωγός Ζυθου Χατζητέγας Γιώργος, Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Ρούσσος Αρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ