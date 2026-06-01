ΕΛΑΣ για πρόταση Δούκα περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ: «Δεν πέφτει καν στο τραπέζι»

Σαφές μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά προς τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα έστειλε η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), απορρίπτοντας, σε αυτή τη φάση, κάθε συζήτηση περί εκλογικής συνεργασίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του νέου κόμμματος, Νίκος Νυφούδης, κατέστησε σαφές ότι το κόμμα που συγκροτεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται να ανοίξει διάλογο κορυφής με άλλες δυνάμεις, αλλά να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

Απαντώντας στην πρόταση που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας για διάλογο και συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) στις εκλογές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, επιχείρησε να υποβαθμίσει πολιτικά την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων. Όπως είπε, οι απόψεις αυτές εκφράζουν την προσωπική γνώμη του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος, «γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας».

«Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας απασχολεί και δεν μας αφορά αυτό το διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) στο OPEN. Ακόμη πιο καθαρή ήταν η επόμενη αποστροφή του: «Οποιαδήποτε συζήτηση παρόμοιας πρότασης δεν πέφτει καν στο τραπέζι».

Ο Νίκος Νυφούδης επέμεινε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει «ένα κόμμα από την κοινωνία για την κοινωνία», θέλοντας να απομακρύνει τη συζήτηση από τα σενάρια κορυφής και τις μετεκλογικές αριθμητικές. «Αυτή τη στιγμή οι μόνοι με τους οποίους μιλάμε είναι οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε, περιγράφοντας ως βασικό πεδίο δράσης την προσπάθεια αυτοοργάνωσης του νέου φορέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ως μοναδικό στόχο «τη νίκη στις πρώτες εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές», ενώ εκτίμησε ότι δεν βλέπει άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος έδωσε έμφαση και στο ζήτημα των προσώπων που θα στελεχώσουν τη νέα προσπάθεια. Όπως είπε, σε αυτή τη φάση αναζητούνται οι «κατάλληλοι άνθρωποι» μέσα από συνομιλίες σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν έχουν προηγούμενη κοινοβουλευτική ή κομματική εμπειρία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει πως η ΕΛΑΣ δεν θα αποκτήσει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση στην παρούσα Βουλή. Το μήνυμα προς όσους ενδεχομένως σκέφτονται να συστρατευθούν ήταν επίσης σαφές: «Όποιος θέλει μπορεί να συστρατευτεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης, χωρίς να θεωρεί δεδομένη καμία υποψηφιότητα όταν έρθει η ώρα».