«Πυρά» Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ευρωκοινοβούλιο – «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιτέθηκε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακολούθησε την ετήσια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 16 Σεπτεμβρίου.

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Απευθυνόμενη προσωπικά στην πρόεδρο της Κομισιόν, η κ. Λατινοπούλου άσκησε έντονη κριτική σε σειρά ευρωπαϊκών πολιτικών, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο μεταναστευτικό, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική πολιτική.

«Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ms von der Leyen, there is no greater racist against Europeans than you!#EU pic.twitter.com/JJRSBIQ3Vj — Latinopoulou (@latinopoulou) September 16, 2026

Συνεχίζοντας την ομιλία της, ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «γεμίσει» την Ευρώπη με μετανάστες, ενώ υποστήριξε ότι οι πολιτικές της Κομισιόν έχουν αυξήσει τη φορολογική και γραφειοκρατική επιβάρυνση των Ευρωπαίων και έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.

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Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έστρεψε τα πυρά της και κατά της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση, ενώ αναφέρθηκε επικριτικά και σε πτυχές της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ.

«Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια. Τη woke ατζέντα. Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της Κομισιόν έχουν επιφέρει σειρά αρνητικών επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για λουκέτα σε εργοστάσια και απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υπονομεύσει την «πυρηνική οικογένεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κ. Λατινοπούλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εκατομμύρια μετανάστες, τους οποίους συνέδεσε στην ομιλία της με φαινόμενα εγκληματικότητας. Παράλληλα, κατηγόρησε την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ότι οδηγεί στη νομιμοποίησή τους και, όπως ισχυρίστηκε, ακόμη και στην απόκτηση δυνατότητας ψήφου.

Οι παραπάνω αναφορές εντάχθηκαν στην ευρύτερη πολιτική κριτική που άσκησε η ίδια προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας σε ειρωνικό ύφος, ανέφερε: «Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε», ανέφερε.

Κατά την παρέμβασή της αναφέρθηκε ακόμη σε υποθέσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την πρόεδρο της Κομισιόν.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αμφισβήτησε την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση της προέδρου της Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εκλεγεί απευθείας στη συγκεκριμένη θέση από τους Ευρωπαίους πολίτες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική της στήριξη βασίζεται στους Σοσιαλιστές και στον Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Κα Φον Ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε!», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την παρέμβασή της.