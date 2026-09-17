H Ρόζα Βρεττού έφυγε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά Ανδρουλάκη και οδεύει προς την ΕΛΑΣ – «Έγινε πιόνι στον σχεδιασμό Τσίπρα» λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Με βαριές αιχμές για τη σημερινή ηγεσία αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ η Αγάθη Ρόζα Βρεττού, έπειτα από περίπου 35 χρόνια πολιτικής διαδρομής στον χώρο, ενώ πληροφορίες τη φέρουν να οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Στην επιστολή παραίτησής της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλογίζει στο κόμμα «ατολμία», «έλλειψη πρωτοβουλιών» και υποβάθμιση της εσωκομματικής δημοκρατίας, φθάνοντας στο σημείο να περιγράψει τη σημερινή του λειτουργία ως προϊόν «μηχανισμών και λιστών ανθρώπων».

Η Αγάθη Ρόζα Βρεττού, η οποία μέχρι σήμερα ήταν αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, γνωστοποιεί ότι αποχωρεί τόσο από τη θέση της όσο και από την ιδιότητα του μέλους, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και στον Αλέξη Τσίπρα. Η ίδια δεν ανακοινώνει στην επιστολή τον επόμενο πολιτικό της σταθμό, ωστόσο η αποχώρησή της συνοδεύεται από συνολική αμφισβήτηση της σημερινής πορείας της Χαριλάου Τρικούπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκληρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη: «Έγινε πιόνι στον σχεδιασμό Τσίπρα»

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, δεν αφήνουν αναπάντητες τις αιχμές της Ρόζας Βρεττού και περνούν στην αντεπίθεση, συνδέοντας ευθέως τη χρονική στιγμή κατά την οποία δημοσιοποιήθηκε η αποχώρησή της με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «προαναγγελθείσα εδώ και μήνες αποχώρηση», υποστηρίζοντας ότι «ξετυλίγεται τώρα οργανωμένα από το κόμμα ΕΛΑΣ επειδή βλέπει ότι έχει δημοσκοπικό πρόβλημα».

Μάλιστα, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην κ. Βρεττού, υποστηρίζοντας ότι «αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό του κ. Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την εκδοχή που παρουσιάζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, η κ. Βρεττού είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν είχε συμμετάσχει ούτε στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος. Ως εκ τούτου, ερμηνεύουν τη σημερινή δημοσιοποίηση της αποχώρησής της ως πολιτική κίνηση με συγκεκριμένη στόχευση.

«Ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν ήρθε καν στο συνέδριο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα την αποχώρησή της μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν παράλληλα να αντιστρέψουν την κριτική της Ρόζας Βρεττού περί εσωκομματικής δημοκρατίας, αντιπαραβάλλοντας τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ με εκείνον της ΕΛΑΣ.

«Είναι παράδοξο να ασκεί κριτική στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος με δημοκρατικές αποφάσεις, οργανωμένα συνέδρια, τομείς και όργανα, για να πάει διορισμένη στο Ι.Χ. κόμμα του κ. Τσίπρα, που λειτουργεί με τη λογική του “ενός ανδρός αρχή”», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Βρεττού: «Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει την ιστορική διαδρομή του κόμματος»

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απαντούν, όμως, και επί της ουσίας στις καταγγελίες της πρώην πλέον αναπληρώτριας γραμματέως του Τομέα Υγείας. «Είναι παράδοξο να φεύγει καταγγέλλοντας ένα κόμμα με οργανώσεις, όργανα και δομή, πρόγραμμα και θέσεις, για να πάει σε ένα διορισμένο κόμμα με ενός ανδρός αρχή», σχολιάζουν, επιστρέφοντας ουσιαστικά στην ίδια την κ. Βρεττού την κριτική της περί εσωκομματικής δημοκρατίας.

Η Αγάθη Ρόζα Βρεττού συνδέει την απόφασή της πρωτίστως με τον χώρο της Υγείας, στον οποίο δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως καρδιολόγος και Επιμελήτρια Α΄ του ΕΣΥ στη Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του «Αττικόν». Περιγράφει ένα δημόσιο σύστημα Υγείας που, κατά την ίδια, βρίσκεται σε «καθημερινή διολίσθηση», ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία σχεδιασμού ως προς το ανθρώπινο δυναμικό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί «την κινητήριο δύναμη του νέου ΕΣΥ». Η κριτική της, ωστόσο, μεταφέρεται γρήγορα από το πεδίο της Υγείας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά το κόμμα.

Κάνει λόγο για «εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις», «ατολμία» και «έλλειψη πρωτοβουλιών», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ «ως κόμματος και όχι ως κινήματος» έχει οδηγήσει σε μια «αναιμική» πρόταση για την Υγεία.

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η αναφορά της στη σημερινή ηγεσία. Η Ρόζα Βρεττού υποστηρίζει ότι έχει υποτιμηθεί η εσωκομματική δημοκρατία και εγκαλεί την ηγεσία του κόμματος ότι έχει απομακρυνθεί από την ιστορική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ ως προϊόντος κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων.

«Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει, πριν διατυπώσει την πιο σκληρή αποστροφή της επιστολής της: «Αντίθετα, το έχει μεταβάλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων».

Η αποχώρηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και λόγω της μακράς διαδρομής της στο κόμμα. Η ίδια τοποθετεί την ενεργό ένταξή της στον χώρο του ΠΑΣΟΚ στα μαθητικά της χρόνια, μετά τις καταλήψεις του 1992-1993, και κάνει λόγο για περίπου 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας συμμετείχε σε κομματικά όργανα, ενώ το 2007 είχε τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος.

Η κ. Βρεττού φροντίζει, πάντως, να καταστήσει σαφές ότι η αποχώρηση από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν σηματοδοτεί και αποχώρηση από την ενεργό πολιτική. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το ίδιο «αξιακό σύστημα» για το οποίο, όπως σημειώνει, αγωνίστηκε επί δεκαετίες.

«Ο τόπος απαιτεί την παρουσία ενός εφικτού οράματος για όλους», σημειώνει προς το τέλος της επιστολής της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της νέας γενιάς και καταλήγοντας: «Είναι ώρα πολύ κρίσιμη – και οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική σκέψη και πολιτική πράξη για το σύνολο των ανθρώπων».

Αγάθη Ρόζα Βρεττού: Η επιστολή αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ

«Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2026

Αγαπητέ Πρόεδρε,

με την σημερινή μου επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ καθώς και την αποχώρησή μου από μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα επίπονης σκέψης και προβληματισμών μεγάλης διάρκειας, πάνω στα σύνθετα και ολοένα ογκούμενα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Ειδικότερα , σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό – επιστημονικό μου χώρο, βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι την καθημερινή διολίσθηση του δημόσιου σύστηματος υγείας , το δύσβατο δρόμο στον οποίο πορεύονται οι ασθενείς μας , την αβεβαιότητα και τις τόσο υψηλές δαπάνες για την υγεία τις οποίες αντιμετωπίζουν μέσα σε ένα αφημένο στην τύχη του – από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ – σύστημα υγείας. Ζούμε επίσης την αβεβαιότητα και τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στο σύστημα υγείας.

Με δεδομένα τα προβλήματα και την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη του νέου ΕΣΥ . Ένα προσαρμοσμένο στις δυσχερείς σημερινές συνθήκες κοινωνικό όραμα, που θα περιλαμβάνει τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, με μέριμνα και για τις οικογένειες και των δύο, όπου και καταλήγουν τα προβλήματα.

Ωστόσο οι εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική του λειτουργία ως κόμματος και όχι ως κινήματος , η ατολμία , η έλλειψη πρωτοβουλιών, η επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας καθιστούν αναιμική την πρόταση μας, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς .

Η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη , την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές, Αντίθετα το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων .

Προσωπικά, εντάχθηκα ενεργά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά μου χρόνια, μετά τις μαθητικές καταλήψεις του 1992 – 93, με εφηβικό ενθουσιασμό και ανιδιοτελή αγωνιστικότητα. Υπηρέτησα τον πολιτικό αυτό χώρο για 35 περίπου χρόνια, με ιδεολογική συνέπεια και συνέχεια, αντιμετωπίζοντας όλους τους μεταβατικούς κλυδωνισμούς του σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή μέχρι σήμερα. Είχα συμμετοχή σε πολυάριθμα κομματικά όργανα μετά από εκλογή, σε μια αδιάκοπη προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής και μεταβολής της θέσης των ασθενέστερων, οικονομικά και κοινωνικά, ανθρώπων. Και συνδυάζοντας, χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις από κανέναν, δύο τομείς – το ιατρικό μου έργο και τη συμμετοχή μου στην πολιτική ζωή του τόπου μας .

Σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή συναντήθηκα , συζήτησα , αγωνίστηκα μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν με τη φιλία, με τις σκέψεις και τις αγωνίες τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που με τίμησαν με τη στήριξη και την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές του 2024.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ με την ίδια εντιμότητα και την ίδια συνέπεια το αξιακό σύστημα στο οποίο πίστεψα και για το οποίο αγωνίστηκα και αγωνίζομαι, για μια κοινωνία δικαιοσύνης και δημοκρατίας, σ’ αυτή ιδίως την κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας: Μια στιγμή διάλυσης των θεσμών από την παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ραγδαίας φτωχοποίησης χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της πολιτικής πρακτικής του κυβερνώντος κόμματος.

Ο τόπος απαιτεί την παρουσία ενός εφικτού οράματος για όλους και τη διαρκή συμμετοχή σε αυτό της δημιουργικής και όλο ζωτικότητας νέας γενιάς.

Είναι ώρα πολύ κρίσιμη – και οφείλουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική σκέψη και πολιτική πράξη για το σύνολο των ανθρώπων.

Με τους αγωνιστικούς μου πάντως χαιρετισμούς,

Αγάθη-Ρόζα Βρεττού»