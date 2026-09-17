Ο Μαρινάκης απαντά στην Μπακογιάννη για το επίδομα ανεργίας: «Έχω αποδείξει αν προσέχω»

Νέο επεισόδιο στη συζήτηση που έχει ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία για το επίδομα ανεργίας, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά στις σαφείς αιχμές που άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη για την αρχική τοποθέτησή του. Η βουλευτής Χανίων ξεκαθάρισε ότι το θέμα «δεν συζητιέται διά παντός» και κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να «προσέχει πιο πολύ», για να λάβει λίγες ώρες αργότερα την απάντηση: «Τρεισήμισι χρόνια τώρα έχω αποδείξει εάν προσέχω».

Η Ντόρα Μπακογιάννη προστέθηκε έτσι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πάρει αποστάσεις από όσα είχε πει ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, με την ανταλλαγή δηλώσεων να αποκτά πλέον και προσωπικό τόνο. «Κακώς άνοιξε η κουβέντα», ήταν η κατηγορηματική θέση της βουλευτού Χανίων, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε από το briefing ότι θα συνεχίσει να είναι «όσο πιο ακριβής» γίνεται και συνέστησε να μη μένουμε «στους τίτλους μίας είδησης».

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Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη ήρθε μετά τις αντιδράσεις των Γιάννη Παππά και Στέλιου Πέτσα, αλλά και τις αποστάσεις που πήραν η Νίκη Κεραμέως και ο Κώστας Καραγκούνης από τη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας έως τους δύο μήνες.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) στον ΑΝΤ1, η βουλευτής Χανίων επιχείρησε να κλείσει χωρίς αστερίσκους το θέμα. «Καταρχήν το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται. Τέλος. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει θέμα. Θα το κλείσει και ο πρωθυπουργός, το έχουν κλείσει οι πάντες», ανέφερε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη διαχώρισε, πάντως, το σημερινό καθεστώς από την ευρύτερη και παλαιότερη πολιτική συζήτηση για την ενίσχυση της απασχόλησης αντί της ανεργίας. Όπως σημείωσε, η θέση ότι είναι προτιμότερο «να επιδοτούμε την εργασία από την ανεργία» έχει κατά καιρούς διατυπωθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

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Για το ίδιο το επίδομα, ωστόσο, ήταν απόλυτη. Επικαλέστηκε μάλιστα την εμπειρία των τουριστικών περιοχών και των εποχικά εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται κατά τη θερινή περίοδο και στηρίζονται στο επίδομα τους χειμερινούς μήνες. «Δεν συζητιέται. Τέλος», επανέλαβε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στον Τουρισμό. «Εάν αυτό συζητηθεί, η έλλειψη στον Τουρισμό των εργαζομένων θα είναι κολοσσιαία», είπε, επισημαίνοντας ότι όσοι αναγκαστούν να εγκαταλείψουν περιοχές όπως η Κρήτη, η Μυτιλήνη ή η Ρόδος για να αναζητήσουν αλλού εργασία δύσκολα θα επιστρέψουν.

Η σαφής αιχμή, όμως, ήρθε στο τέλος. «Δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα», είπε η βουλευτής Χανίων, για να προσθέσει: «Η κουβέντα έγινε γιατί ο κ. Μαρινάκης, ενώ στη ΝΔ ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει ως γνωστόν… Ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ».

Μαρινάκης σε Μπακογιάννη: «Τρεισήμισι χρόνια τώρα έχω αποδείξει εάν προσέχω»

Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα από τον ίδιο τον Παύλο Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε αναπάντητη την αιχμή περί «προσοχής», υπερασπιζόμενος τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

«Νομίζω ότι τρεισήμισι χρόνια τώρα έχω αποδείξει εάν προσέχω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προσοχή που οφείλει να επιδεικνύει συνίσταται στο «να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μία δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας».

«Αυτό θα συνεχίσω να κάνω», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης, αφήνοντας στο τέλος και τη δική του αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε η αρχική τοποθέτησή του: «Μη μένετε στους τίτλους μίας είδησης. Καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει».