Στέφανος Κασσελάκης: Αυτόνομα στις εκλογές οι «Δημοκράτες» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασίες την επόμενη μέρα

Αυτόνομη πορεία μέχρι τις κάλπες χαράσσει ο Στέφανος Κασσελάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» θα κατέβουν στις εκλογές χωρίς συνεργασίες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το κεφάλαιο της επόμενης ημέρας. Εφόσον προκύψει δυνατότητα το κόμμα να λειτουργήσει ως παράγοντας κυβερνησιμότητας, την τελική απόφαση, όπως είπε, δεν θα λάβει ο ίδιος αλλά τα μέλη, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Μιλώντας την Πέμπτη (17.09.2026) σε συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασσελάκης έστειλε μήνυμα αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, απορρίπτοντας τα σενάρια προεκλογικών συμπράξεων και ασκώντας κριτική στις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων. «Τα εκλογομαγειρεία έχουν αποτύχει και αυτή η εικόνα των μεταγραφών, γυρολόγων πολιτικών είναι αποκρουστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» περιέγραψε ως στόχο την ανάδειξη μιας νέας γενιάς στελεχών και «νέων ηθών» στην πολιτική ζωή, επιμένοντας ότι οι όποιες αποφάσεις για την επόμενη ημέρα των εκλογών θα ληφθούν συλλογικά.

«Μετεκλογικά θα δούμε τη συγκυρία και εάν δούμε ότι μπορούμε να είμαστε παράγοντες και κυβερνησιμότητας, αλλά και ριζικής αλλαγής, θα κάνω την εισήγησή μου και τα μέλη μας θα αποφασίσουν», είπε, για να προσθέσει με νόημα: «Δεν είμαστε κόμμα Ι.Χ., δεν είμαστε μονοπρόσωπο κόμμα».

Ο Στέφανος Κασσελάκης έστρεψε τα πυρά του και στον τρόπο με τον οποίο κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα έδωσαν το «παρών» στη φετινή ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για «πασαρέλα των κομμάτων».

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Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική στην επιδοματική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι «ιδρυματοποιεί τον ελληνικό λαό». Αντιπαρέβαλε σε αυτήν το μοντέλο που, όπως είπε, προτείνουν οι «Δημοκράτες», με έμφαση στη θεσμική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και σε ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), αμφισβητώντας τόσο την κυβερνητική πορεία όσο και την αξιοπιστία των εναλλακτικών προτάσεων.

«Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει με την κυβέρνηση αλληλοεκβιαζόμενων», είπε για τη ΝΔ, στρέφοντας στη συνέχεια τα βέλη του προς την αντιπολίτευση: «Συγχρόνως, η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με εναλλακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία αξιοπιστία, όχι μόνο με βάση τις εξαγγελίες τους, αλλά με βάση και τη δική τους πορεία».

Στο στόχαστρό του έβαλε ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αλλά και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), την οποία επέλεξε να περιγράψει ως «το νέο κόμμα του προκατόχου μου στην αξιωματική αντιπολίτευση».