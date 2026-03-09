Πολιτική

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 32,7% η ΝΔ με διαφορά 15,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – «Χαμηλές πτήσεις» για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός – Επτακομματική η επόμενη Βουλή - Το 85% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την σύρραξη στη Μέση Ανατολή
Κάλπη
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Όπως αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 32,7% στην εκτίμηση ψήφου με ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13,2%, ενώ δεν υπάρχει άλλο κόμμα με διψήφιο νούμερο.

Όσον αφορά τα ενδεχόμενα νέα κόμματα από τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά τα ποσοστά δείχνουν πως κινούνται χαμηλά.

Την ίδια στιγμή μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών αναφορικά με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία.

Για τον πόλεμο στο Ιράν οι πολίτες ανησυχούν σοβαρά σε ποσοστό άνω του 85%, ενώ συμφωνούν με την αποστολή μαχητικών και φρεγατών από την Ελλάδα στα Κύπρο.

Τέλος η επόμενη ψήφος των ερωτηθέντων θα αφορά για κυβέρνηση σταθερότητας κατά πρώτο λόγο και μετά διαμαρτυρίας.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 32,7%

ΠΑΣΟΚ 13,2%

Πλεύση Ελευθερίας 9,6%

Ελληνική Λύση 9,2%

ΚΚΕ 7,8%

Φωνή Λογικής 4,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

ΜέΡΑ25 2,9%

Νίκη 1,9%

Δημοκράτες 1,7%

Σπαρτιάτες 1,5%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο 8,8%

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 26,6%

ΠΑΣΟΚ 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας 7,8%

Ελληνική Λύση 7,5%

ΚΚΕ 6,4%

Φωνή Λογικής 4%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νίκη 1,6%

Δημοκράτες 1,4%

Σπαρτιάτες 1,3%

Νέα Αριστερά 0,8%

Άλλο 7,2%

Αναποφάσιστοι 18,6%

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ προηγείται με 61,1% και ακολουθεί ο ….άλλος με 7,3% και το ΠΑΣΟΚ με 3,3%.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σε ποσοστό 31,4% και ακολουθεί ο κανένας με 29,5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8%. Να σημειωθεί πως το άλλος έχει ποσοστό 7,8%.

dimoskopisi opinion poll

dimoskopisi opinion poll

Για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τρίτη θητεία το 56,6% το θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό και το 39,4% λίγο/καθόλου πιθανό.

dimoskopisi opinion poll

Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα Τσίπρα το 71,4% λέει καθόλου, το 10,5% λίγο, το 7,8% αρκετά και το 7% πολύ.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Για ψήφο σε ένα κόμμα Καρυστιανού το 59,5% λέει καθόλου, το 14,4% λίγο, το 12,1% αρκετά και ένα 9,2% πολύ.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Για ένα νέο κόμμα Σαμαρά το 75,2% λέει πως θα ήταν απίθανο να το ψηφίσει, ένα 11,8% λίγο, ένα 7% αρκετά και ένα 3% πολύ.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Στις επόμενες εκλογές το 55,1% θα ψηφίσει για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ενώ το 34,1% για διαμαρτυρία.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Για το τι κυβέρνηση προτιμούν να προκύψει το 46,4% λέει κυβέρνηση συνεργασίας ενώ το 45,4% αυτοδύναμη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός σε ποσοστό 49,6% και η οικονομία σε ποσοστό 35,1%.

dimoskopisi opinion poll

Το 85,4% των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ή αρκετά για την σύρραξη στο Ιράν ενώ ένα 13,7% λέει λίγο ή καθόλου.

dimoskopisi opinion poll

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή μαχητικών και φρεγατών στην Κύπρο ενώ ένα 22,7% διαφωνεί.

dimoskopisi opinion poll

Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο και το πόσο σημαντικές είναι για την γεωστρατηγική σταθερότητα της χώρας το 56,4% δηλώνει πολύ/αρκετά και το 35,2% λίγο/καθόλου.

dimoskopisi opinion poll dimoskopisi opinion poll

Για τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης το 71,9% λέει συμφωνώ και το 23,4% διαφωνώ.

Για το αν οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα το 73,5% λέει ναι και το 19,5% όχι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
77
68
51
48
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τριμερής Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Πάφο: Έμφαση σε αποκλιμάκωση, Λίβανο και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή, με αναφορές στην ευρωπαϊκή εγρήγορση απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης
Ο Εμανουέλ Μακρόν συνάντησε τον Νίκο Δένδια στη Σούδα - Με ελικόπτερο μετέβη στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ» ανοιχτά της Κρήτης
Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας υποδέχθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας με τον Εμανουέλ Μακρόν στη βάση της Σούδας
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Βερλέκης, Πελεγρίνης, Μανίκας, Μυρίσης και Σιγαλός στο δεύτερο κύμα διεύρυνσης – Τα νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν
Νέα πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και του συνδικαλισμού στη σύνθεση της Επιτροπής – Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2026 παρουσία Ανδρουλάκη
ΠΑΣΟΚ
Θερμή υποδοχή Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη και Μακρόν: Οι εναγκαλισμοί και τα χαμόγελα στην Πάφο
Οι εικόνες από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» αποτύπωσαν τον στενό συντονισμό Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Newsit logo
Newsit logo