Αλέξης Τσίπρας στην 90ή ΔΕΘ: Καινοτομία, παραγωγή και ευχές για επιστροφή του Απόλλωνα Καλαμαριάς στα «μεγάλα σαλόνια»

Στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης περιηγήθηκε την Παρασκευή (11.09.2026) ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες και 43 λεπτά και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο, με χιουμοριστική διάθεση, ως συνέντευξη «Μπεν Χουρ».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με φοιτητές, νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες που καταβάλλονται στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

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Όπως ανέφερε, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά «τη θέληση και τον ζήλο νέων φοιτητών που διαπρέπουν στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες», καθώς και ανθρώπων που εξακολουθούν να επιχειρούν, να δημιουργούν και να παράγουν στην Ελλάδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τις συναντήσεις αυτές με το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε λίγες ημέρες νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγής, η δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Από την επίσκεψη δεν έλειψαν και οι αναφορές στο ποδόσφαιρο. Μιλώντας για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ομάδας, επισημαίνοντας ότι, με τις συνεχόμενες ανόδους κατηγορίας, ενδέχεται σύντομα να επιστρέψει στα «μεγάλα σαλόνια». «Το εύχομαι ολόψυχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.