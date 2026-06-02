Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Αξιωματική αντιπολίτευση είναι το κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse, ενώ ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού μάχονται για την τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, τα δυο νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού βάζουν «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και η Ελπίδα για Δημοκρατίας της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%.

Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6%, η Ελληνική Λύση 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Φωνή Λογικής με 3%.

Εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν το ΜέΡΑ25 με 2,5%.

O ΣΥΡΙΖΑ που συρρικνώνεται στο 2%, ενώ στο 1% βρίσκονται οι Δημοκράτες και η Νίκη.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% και ακολουθεί 14 μονάδες πίσω η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 11%.

Το ΚΚΕ είναι πέμπτο με 7%, ενώ πεσμένα ποσοστά για Ελληνική Λύση με 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας με 5%.

Μάχη για την είσοδο στη Βουλή δίνουν η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαυλόνεται με 2,5% και ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με ποσοστό 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17% καθώς και ο κανένας επίσης με 17%.

Σε μονοψήφια νούμερα κινούνται ο Νίκος Ανδρουλακης με 7%, η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ενώ Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 5%.

Από ποιους πολιτικούς χώρους αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων προς τα υπό διαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αποτυπώνοντας διαφορετικές δεξαμενές εκλογικής επιρροής για τον καθένα.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής του προέρχεται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% όσων είχαν ψηφίσει το κόμμα στις εκλογές του Ιουνίου 2023 δηλώνουν ότι θα στήριζαν ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό την ηγεσία του. Παράλληλα, προσελκύει το 10% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 7% του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας.

Σε επίπεδο ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζει τη μεγαλύτερη απήχηση στην Κεντροαριστερά (34%) και την Αριστερά (27%), ενώ τα ποσοστά του περιορίζονται στο 10% μεταξύ των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντρώοι και στο 8% όσων δηλώνουν ότι δεν εντάσσονται σε κάποιον πολιτικό χώρο.

Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί υποστήριξη κυρίως από πολίτες που δεν αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, συγκεντρώνοντας το 25% αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον, καταγράφει ποσοστά 9% στους Κεντροδεξιούς, 8% στους Κεντρώους και 8% στους Δεξιούς, ενώ η επιρροή της είναι αισθητά μικρότερη στην Κεντροαριστερά (4%) και την Αριστερά (2%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πολιτικό εγχείρημα με την ονομασία «Ελπίδα» συγκεντρώνει το 9% των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, το 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 3% του ΣΥΡΙΖΑ και το 2% του ΚΚΕ.

Όσον αφορά την ψήφο διαμαρτυρίας ή τιμωρίας προς το πολιτικό σύστημα, αυτή καταγράφεται στο 6% για το ΠΑΣΟΚ, στο 10% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο 15% για το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφορικά με ένα νέο κόμμα Σαμαρά σίγουρα θα το ψήφιζα λέει το 3% και μάλλον ναι το 8%, ενώ στον αντίποδα το 64% λέει σίγουρα όχι και το 17% μάλλον όχι

Ποιοι θέλουν κυβερνητική συνεργασία

Στη Νέα Δημοκρατία, το 54% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι επιθυμεί το κόμμα να συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο υπό συνθήκες αυτοδυναμίας. Παράλληλα, το 37% εμφανίζεται θετικό σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΝΔ θα αποτελεί τον κυρίαρχο εταίρο, ενώ μόλις το 6% αποδέχεται τη συμμετοχή του κόμματος σε κυβερνητικό σχήμα χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι άλλων πολιτικών σχηματισμών εμφανίζονται περισσότερο ανοιχτοί σε συνεργασίες. Στο ΠΑΣΟΚ, το 20% δηλώνει ότι αποδέχεται τη συμμετοχή σε κυβέρνηση ακόμη και αν το κόμμα δεν είναι ο ισχυρός εταίρος.

Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 29% για το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο 34% για το πολιτικό εγχείρημα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι ψηφοφόροι των κομμάτων του ευρύτερου κεντρώου και κεντροαριστερού χώρου εμφανίζονται πιο δεκτικοί σε κυβερνήσεις συνεργασίας, σε σύγκριση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εξακολουθούν να προκρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο της αυτοδύναμης διακυβέρνησης.