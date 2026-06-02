Συνταγματική αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (2/6/26) η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος.



Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα καλέσει την Πέμπτη (4/6/26) τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός τριών ημερών, τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις.

Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, για να ξεκινήσει η αναθεωρητική διαδικασία.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός το πρωί της Τρίτης (2/6/26), η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και υπογράφεται από όλη την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.