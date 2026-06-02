Πολιτική

Συνταγματική αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

Ολόκληρη την πρόταση που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία και υπογράφεται από όλη την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
Βουλή, Ολομέλεια
Στιγμιότυπο από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (2/6/26) η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος.
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα καλέσει την Πέμπτη (4/6/26) τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός τριών ημερών, τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις.

Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, για να ξεκινήσει η αναθεωρητική διαδικασία.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός το πρωί της Τρίτης (2/6/26), η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση που κατέθεσε η κυβερνητική πλειοψηφία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και υπογράφεται από όλη την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
432
140
129
106
74
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού
Εννιά κόμματα στη Βουλή σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου - Εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που μένει εκτός - Διψήφιο ποσοστό Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Ψηφοδέλτια μέσα σε κάλπη 24
ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια: Όσο ο πρωθυπουργός «λυπάται», οι πολίτες πληρώνουν
Σκληρή επίθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την άνοδο του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο - «Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών», αναφέρουν
ΠΑΣΟΚ, ΓΡΑΦΕΙΑ
Newsit logo
Newsit logo