Δημοσκόπηση Real Polls: 7 στους 10 δεν «βλέπουν» αυτοδυναμία της ΝΔ – Στις 11,8 μονάδες η διαφορά με την ΕΛΑΣ

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, υποχώρηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα και μικρή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon, στην πρώτη αποτύπωση των πολιτικών συσχετισμών μετά τη ΔΕΘ και ενώ οι εκλογές του 2027 βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, που παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Real Polls, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,7%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) στο 17,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.554 πολιτών, δείχνει παράλληλα ότι, στην πορεία προς τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει καθαρό προβάδισμα, την ώρα που η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) χάνει έδαφος σε σχέση με τον Ιούνιο και το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο.

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Πέρα όμως από την πρόθεση ψήφου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την αυτοδυναμία, την κατεύθυνση της χώρας και το αποτύπωμα των προτάσεων που παρουσίασαν τα κόμματα στη ΔΕΘ.

Η έρευνα απέχει τρεις μήνες από την προηγούμενη μέτρηση της Real Polls, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 20-22 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό μεσολάβησε η αποδυνάμωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ οι αναποφάσιστοι επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο, φτάνοντας το 13,1% στην πρόθεση ψήφου και αποτελώντας ουσιαστικά την τρίτη μεγαλύτερη δεξαμενή της μέτρησης.

Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 24% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Πτώση για την ΕΛΑΣ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 24%, καταγράφοντας υποχώρηση 1,8 μονάδων σε σύγκριση με το 25,8% του Ιουνίου.

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Η μεγαλύτερη μεταβολή μεταξύ των τριών πρώτων κομμάτων καταγράφεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 15,1%, από 18,2% τον Ιούνιο, χάνοντας 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 9,4%, έναντι 8,9% στην προηγούμενη μέτρηση, και περνά στην τρίτη θέση.

Ακολουθούν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 6%, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση με 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 3,7% και το ΜέΡΑ25 με 2,4%. Χαμηλότερα βρίσκονται οι Σπαρτιάτες με 1,2%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 0,8%.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το 13,1% των αναποφάσιστων, ενώ το 5,4% επιλέγει «άλλο κόμμα».

Πρόβλεψη αποτελέσματος: 29,7% η ΝΔ, 17,9% η ΕΛΑΣ, 10,8% το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος βάσει δυνητικής ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 17,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,8%.

Η απόσταση της ΝΔ από την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται έτσι στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η διαφορά ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 7,1 μονάδες.

Ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5% και οι Σπαρτιάτες με 1,4%.

Επτά στους δέκα δεν «βλέπουν» αυτοδυναμία της ΝΔ

Ενώ η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα, διαφορετική είναι η εικόνα όταν οι ερωτώμενοι καλούνται να εκτιμήσουν εάν το κυβερνών κόμμα θα πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Το 39,8% απαντά «σίγουρα όχι» και το 31,4% «μάλλον όχι». Συνολικά, δηλαδή, το 71,2% δεν θεωρεί πιθανή την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Στον αντίποδα, το 21,6% απαντά «μάλλον ναι» και μόλις το 4,7% «σίγουρα ναι», με τις θετικές απαντήσεις να αθροίζονται στο 26,3%. Το 2,4% δεν παίρνει θέση.

Ποιος πιστεύουν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις εκλογές

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορετική εικόνα που προκύπτει όταν το ερώτημα αφορά ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Το 44,2% απαντά Νέα Δημοκρατία, έναντι μόλις 6,2% που θεωρεί ότι θα επικρατήσει η ΕΛΑΣ και 2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, ένα σχεδόν εξίσου υψηλό 40,3% απαντά «κανένα με καθαρή νίκη», αποτυπώνοντας τις εκτιμήσεις των ερωτωμένων για ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα χωρίς σαφή αυτοδυναμία.

Το 67,1% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Πιο δύσκολη για την κυβέρνηση είναι η εικόνα στο ερώτημα για τη γενικότερη πορεία της χώρας.

Το 67,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι 29,6% που απαντά «μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση». Το 3,3% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η συγκεκριμένη εικόνα δείχνει ότι το προβάδισμα της ΝΔ στην κομματική επιλογή συνυπάρχει στη μέτρηση με υψηλό ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης της συνολικής κατεύθυνσης της χώρας.

Ποιο κόμμα «κερδίζει» από την πολιτική αντιπαράθεση

Ανάλογη επιφύλαξη καταγράφεται όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο κόμμα θεωρούν ότι βγήκε κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων.

Το 44,6% απαντά «κανένα». Μεταξύ των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,7%, η ΕΛΑΣ 11,2% και το ΠΑΣΟΚ 8,5%, ενώ το 11% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ποια μέτρα της ΔΕΘ ξεχώρισαν

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την απήχηση συγκεκριμένων μέτρων που παρουσίασαν τα τρία κόμματα.

Από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, το 21,9% επιλέγει ως σημαντικότερη την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028. Ακολουθούν η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις με 12,3%, η «κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» με 11,3% και η ενίσχυση των συνταξιούχων κατά 400 ευρώ με 10,6%. Ωστόσο, η συχνότερη απάντηση είναι «κανένα από αυτά», με 30,8%.

Στις προτάσεις της ΕΛΑΣ, πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ κατά 6% στα βασικά είδη με 26,6%, οριακά πάνω από το «κανένα από αυτά» που συγκεντρώνει 25,7%. Η πρόταση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 συγκεντρώνει 12,4%, ενώ η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους προκαταβολικούς φόρους 9,8%.

Στο ΠΑΣΟΚ, η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης βρίσκεται καθαρά πρώτη με 29,1%. Ακολουθεί το «κανένα από αυτά» με 22,1% και η τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών με 17,8%.

Προβάδισμα ΝΔ στην κομματική εμπιστοσύνη – Πρώτο το «κανένα»

Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες, ανεξάρτητα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, το 41,7% απαντά «κανένα».

Μεταξύ των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 16,1% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%.

Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό απόρριψης όταν το ερώτημα γίνεται πιο συγκεκριμένο: ποιο κόμμα έπεισε περισσότερο ότι τα μέτρα του είναι αξιόπιστα και εφαρμόσιμα. Εδώ, το «κανένα» φτάνει στο 47%, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27%, η ΕΛΑΣ 11,4% και το ΠΑΣΟΚ 9,4%.