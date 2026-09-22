Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τις τιμές στα καύσιμα: Ζητά πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή έκτακτη φορολόγηση

Σκληρή κριτική στη ΝΔ - Οι προτάσεις για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ και η αιχμή για Κυρανάκη: «Ας βρούνε μια κοινή γραμμή»
Καύσιμα, αντλία βενζίνης
(Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέο μέτωπο με την κυβέρνηση για τα καύσιμα ανοίγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα κέρδη των διυλιστηρίων και ζητώντας από τη Νέα Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να επιβάλει πλαφόν στα υπερκέρδη τους ή να προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγησή τους, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ ανεβάζει τους τόνους για τα καύσιμα και απαντά στην τοποθέτηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, αντί να περιορίζεται σε ανακοινώσεις, οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση των τιμών και να απαντήσει ποιος τελικά θα επωμιστεί το κόστος της παρέμβασης.

Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί η επιβολή πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλείται η ΕΛΑΣ, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,80 ευρώ.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα έκτακτης φορολόγησης των κερδών του προηγούμενου εξαμήνου. Όπως αναφέρει, τα κέρδη των διυλιστηρίων κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 1,998 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,278 δισ. χαρακτηρίζει έκτακτα κέρδη.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι είτε μέσω πλαφόν είτε μέσω φορολόγησης των συγκεκριμένων κερδών μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αποκλιμάκωση των τιμών χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, μεταφέροντας ουσιαστικά το βάρος της παρέμβασης από τον κρατικό προϋπολογισμό στα διυλιστήρια.

Στο πακέτο των προτάσεών της εντάσσει επίσης την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενη το παράδειγμα της Ισπανίας, καθώς και τη σημαντική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέχρι το κατώτατο επίπεδο που επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα οξεία καθώς η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές απαντήσεις «λόγια του αέρα και προφάσεις εν αμαρτίαις» και καλεί τη ΝΔ να απαντήσει εάν προτίθεται να παρέμβει στα κέρδη των διυλιστηρίων ή εάν, όπως υποστηρίζει, θα μετακυλίσει «για άλλη μια φορά» το κόστος στους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, συμφώνησε ότι η πρότασή της μπορεί να υλοποιηθεί. Το κόμμα αντιπαραβάλλει την τοποθέτηση αυτή με την απάντηση του ΥΠΕΘΟΟ και εγκαλεί τη ΝΔ για έλλειψη κοινής γραμμής.

«Επιτέλους ας βρούνε μια κοινή γραμμή στη ΝΔ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, διατηρώντας ψηλά τους τόνους και καταλήγοντας με την αιχμή ότι αυτό πρέπει να γίνει ακόμη και αν χρειαστεί «να ξεκαβαλικέψουν, γιατί αρχίζουν και κουράζουν».

Η νέα παρέμβαση φέρνει εκ νέου στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το κόστος των καυσίμων και, κυρίως, το ερώτημα ποιος θα επωμιστεί το κόστος μιας ενδεχόμενης παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
94
80
80
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στο αρχείο το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το Qatar Gate
Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε αυτοβούλως στις βελγικές αρχές και εισέφερε τα στοιχεία, που κατά τον ίδιον, αποδεικνύουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα όσα του αποδίδονται
Δημήτρης Αβραμόπουλος 37
Φαραντούρης για Σδούκου και το «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς»: «Προεκλήθην – Στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς, μακριά από εμάς ο σεξισμός»
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δίνει τη δική του εκδοχή για την κόντρα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ και επιμένει ότι «αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά και όχι προσωπικά»
Σδούκου και Φαραντούρης 6
Newsit logo
Newsit logo