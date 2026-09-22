ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τις τιμές στα καύσιμα: Ζητά πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή έκτακτη φορολόγηση

Νέο μέτωπο με την κυβέρνηση για τα καύσιμα ανοίγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα κέρδη των διυλιστηρίων και ζητώντας από τη Νέα Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να επιβάλει πλαφόν στα υπερκέρδη τους ή να προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγησή τους, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ ανεβάζει τους τόνους για τα καύσιμα και απαντά στην τοποθέτηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, αντί να περιορίζεται σε ανακοινώσεις, οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση των τιμών και να απαντήσει ποιος τελικά θα επωμιστεί το κόστος της παρέμβασης.

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Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί η επιβολή πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλείται η ΕΛΑΣ, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,80 ευρώ.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα έκτακτης φορολόγησης των κερδών του προηγούμενου εξαμήνου. Όπως αναφέρει, τα κέρδη των διυλιστηρίων κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 1,998 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,278 δισ. χαρακτηρίζει έκτακτα κέρδη.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι είτε μέσω πλαφόν είτε μέσω φορολόγησης των συγκεκριμένων κερδών μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αποκλιμάκωση των τιμών χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, μεταφέροντας ουσιαστικά το βάρος της παρέμβασης από τον κρατικό προϋπολογισμό στα διυλιστήρια.

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Στο πακέτο των προτάσεών της εντάσσει επίσης την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, επικαλούμενη το παράδειγμα της Ισπανίας, καθώς και τη σημαντική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέχρι το κατώτατο επίπεδο που επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα οξεία καθώς η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές απαντήσεις «λόγια του αέρα και προφάσεις εν αμαρτίαις» και καλεί τη ΝΔ να απαντήσει εάν προτίθεται να παρέμβει στα κέρδη των διυλιστηρίων ή εάν, όπως υποστηρίζει, θα μετακυλίσει «για άλλη μια φορά» το κόστος στους καταναλωτές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, συμφώνησε ότι η πρότασή της μπορεί να υλοποιηθεί. Το κόμμα αντιπαραβάλλει την τοποθέτηση αυτή με την απάντηση του ΥΠΕΘΟΟ και εγκαλεί τη ΝΔ για έλλειψη κοινής γραμμής.

«Επιτέλους ας βρούνε μια κοινή γραμμή στη ΝΔ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, διατηρώντας ψηλά τους τόνους και καταλήγοντας με την αιχμή ότι αυτό πρέπει να γίνει ακόμη και αν χρειαστεί «να ξεκαβαλικέψουν, γιατί αρχίζουν και κουράζουν».

Η νέα παρέμβαση φέρνει εκ νέου στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το κόστος των καυσίμων και, κυρίως, το ερώτημα ποιος θα επωμιστεί το κόστος μιας ενδεχόμενης παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών.