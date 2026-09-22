Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στο αρχείο το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το Qatar Gate

«Κενό γράμμα» αποδείχθηκε η ήδη ψηφισθείσα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate, καθώς όπως έγινε γνωστό σήμερα (22.09.2026) οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το προηγούμενο διάστημα ενώπιον των βελγικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Ως εκ τούτου, η βελγική δικαιοσύνη ήρε το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, το οποίο είχε διαβιβάσει στην ελληνική δικαιοσύνη προς εκτέλεση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο φάκελος για τον «γαλάζιο» βουλευτή στις ελληνικές δικαστικές αρχές κλείνει, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό ένταλμα σύλληψης.

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Όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει ήδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την άρση ασυλίας του, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις βελγικές αρχές και εισέφερε τα στοιχεία, που κατά τον ίδιον, αποδεικνύουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα όσα του αποδίδονται.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που είχε καταθέσει στη Βουλή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε αναφερθεί στη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ «Fight Impunity», οι δραστηριότητες της οποίας έχουν τεθεί στο επίκεντρο της βελγικής έρευνας. Όπως υποστηρίζει, ο ρόλος του στο συμβούλιο της ΜΚΟ ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε επίσης επισημάνει ότι για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο διοίκησης της εν λόγω ΜΚΟ είχε προηγουμένως ενημερώσει και λάβει τη σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αμοιβές του από τη συμμετοχή του σε αυτή ήταν γνωστές στις ελληνικές οικονομικές αρχές και είχε φορολογηθεί για αυτές.