Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 27,5% η ΝΔ, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καρυστιανού και μονοψήφιο για το ΠΑΣΟΚ

Σημαντική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Real Polls, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (27.05.2026) στο Protagon.gr, αποτυπώνοντας ένα πολιτικό σκηνικό έντονης ρευστότητας μετά την εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, όταν βρισκόταν στο 24,6%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στη συμπίεση των αναποφάσιστων, οι οποίοι από 18% μειώνονται στο 9%, αλλά και στην ενεργοποίηση της «σκληρής» βάσης της κυβερνητικής παράταξης.

Η επιστροφή Τσίπρα αλλάζει τους συσχετισμούς

Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 11,4%. Τα δύο νέα κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η αντιπολίτευση εισέρχεται σε νέα φάση κατακερματισμού αλλά και αναζήτησης νέων πόλων.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες, υποχωρώντας από το 10,4% στο 8,6% στην πρόθεση ψήφου. Η φθορά είναι ακόμη εντονότερη στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όπου χάνει το διψήφιο ποσοστό και πέφτει στο 9,4%. Το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου, πλήττοντας ευθέως το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ ως βασικής εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ.

Ακόμη πιο πιεστική είναι η εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχωρεί στο 1,2%, αλλά και για το ΜέΡΑ25 που πέφτει στο 1,5%. Η Real Polls καταγράφει έτσι μια σχεδόν πλήρη μεταφορά της ηγεμονίας στον χώρο της αριστερής αντιπολίτευσης προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Καρυστιανού: Αδύναμο κόμμα εξουσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τη Μαρία Καρυστιανού. Το 58,8% θεωρεί ότι το κόμμα της εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, ενώ το 61,6% εκτιμά ότι θα προσελκύσει κυρίως πολίτες που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστοι.

Ωστόσο, η δυναμική αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε εμπιστοσύνη διακυβέρνησης. Μόλις το 17,8% πιστεύει ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ το 73,2% απαντά αρνητικά. Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται, επομένως, ως ηθική φωνή και σύμβολο διαμαρτυρίας, όχι όμως ακόμη ως φορέας κυβερνητικής προοπτικής.

Τα τρία σενάρια 2ων εκλογών

Στα σενάρια δεύτερων εκλογών, η ΝΔ προηγείται και στις εκδοχές. Στους σχετικούς πίνακες της Real Polls περιλαμβάνονται μόνον οι έγκυρες ψήφοι, αφαιρώντας λευκά/άκυρα, αποχή και αναποφάσιστους, ενώ έχουν ενσωματωθεί και οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων κομμάτων που δηλώνουν ότι «δεν θα άλλαζαν» την ψήφο τους.

1ο σενάριο

ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Στην υπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη κάλπη η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3%. Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 μονάδες — η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Παράλληλα, ένα εντυπωσιακό 39,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή», δηλαδή θα παρέμενε στο μικρότερο κόμμα της επιλογής του. Αυτό υποδηλώνει ότι σε αυτό το σενάριο η συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ ως «δεύτερο πόλο» είναι η ασθενέστερη — η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων τρίτων κομμάτων αρνείται να μετακινηθεί προς αυτό.

2ο σενάριο

ΝΔ – Κόμμα Τσίπρα: Η ΝΔ συγκεντρώνει 37,0% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία, ενώ το κόμμα Τσίπρα αναρριχάται στο 31,9%. Η διαφορά συμπιέζεται στις 5,09 μονάδες, ενώ μόνο το 31,05% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή». Με άλλα λόγια, το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ένας κάποιος πόλος συσπείρωσης: τραβάει σημαντικό μέρος των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί και τη βάση της ΝΔ που πιο εύκολα ψηφίζει «αμυντικά» απέναντι σε έναν παλιό αντίπαλο.

3ο σενάριο

ΝΔ – Κόμμα Καρυστιανού: Σε αυτό το σενάριο καταγράφεται η μικρότερη διαφορά, μόλις 3,41 μονάδες, με τη ΝΔ στο 34,0% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 30,6%. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά να χάσει την πρωτιά — όχι επειδή η Καρυστιανού πατάει πάνω σε σταθερή κομματική βάση, αλλά επειδή το κίνημά της λειτουργεί ως δοχείο διαμαρτυρίας από όλο το πολιτικό φάσμα.

Παράλληλα, 35,3% δηλώνει ότι θα κρατούσε την αρχική του επιλογή — ισχυρή ένδειξη ότι το κίνημα Καρυστιανού δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί ως «κανονικός» πολιτικός πόλος.