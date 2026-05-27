ΚΚΕ κατά Τσιπρά για το ΕΛΑΣ: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, η κατάληξή του γνωστή

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε το ΚΚΕ την ανακοίνωση από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», κάνοντας λόγο για εγχείρημα που στήνεται «με όρους marketing» και με στόχο να λειτουργήσει ως εναλλακτική επιλογή για τη σταθερότητα της ίδιας πολιτικής.

Σύμφωνα με πηγές του ΚΚΕ, ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω του κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καταθέτει πλέον «τα προσωπικά διαπιστευτήριά του στο σύστημα», προκειμένου, όπως αναφέρουν, να εμφανιστεί ως εφεδρεία για την «εξασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας της αντιλαϊκής πολιτικής».

Στο στόχαστρο μπαίνει και η επιλογή του ονόματος, με τον Περισσό να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί εκ νέου να «καπηλευτεί την ιστορία». «Η κατάληξή του είναι γνωστή», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι «ξεκίνησε από την Καισαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκαινίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανιάχου, και στα “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ”».

Παράλληλα, στρέφονται και κατά του Νίκου Μαραντζίδη, τον οποίο χαρακτηρίζουν «εκπρόσωπο του ιστορικού αναθεωρητισμού» και «γνωστό αντικομμουνιστή», υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στο επιτελείο Τσίπρα καθιστά ακόμη πιο κενή την προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης ιστορικών συμβόλων.

Στο ΚΚΕ υποστηρίζουν ότι η ανακοίνωση του νέου φορέα έγινε «με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος», επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για ριζοσπαστική πολιτική πρόταση, αλλά για προσπάθεια ανασύνθεσης ενός γνώριμου πολιτικού σκηνικού.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε «αναμόρφωση του κράτους», «δίκαιη ανάπτυξη» και «ισχυρή Ελλάδα» δεν συνιστούν νέο αφήγημα, αλλά «χιλιοειπωμένα κλισέ» που, όπως σημειώνουν, μπορεί κανείς να βρει στις διακηρύξεις και άλλων κομμάτων. «Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες, βγάζοντας λάδι το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τον Περισσό και στο επιχείρημα ότι «δεν είμαστε στο 2015», όσο κι αν, όπως λένε, ορισμένοι επιχειρούν να προσδώσουν στον πρώην πρωθυπουργό χαρακτηριστικά που δεν έχει, προκειμένου να τροφοδοτήσουν «τα γνωστά κάλπικα δίπολα».

Πηγές του ΚΚΕ ασκούν κριτική και στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την εργασία και το εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύονται από καμία δέσμευση για κατάργηση των «αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι αυτοί οι νόμοι, όπως σημειώνει, «έχουν την υπογραφή και της δικής του κυβέρνησης».