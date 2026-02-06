ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Δίχως τέλος η ένταση στο ΠΑΣΟΚ: Ραντεβού στο Συνέδριο με «προεόρτια» στην Ολομέλεια της ΚΟΕΣ

Μία πρώτη γεύση πάντως, θα μπορέσουμε να πάρουμε την επόμενη Κυριακή, αφού για τότε προγραμματίζεται μέχρι αυτή την ώρα, να συνεδριάσει η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ
Νίκος Ανδρουάκης και Παύλος Γερουλάνος
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Καλά κρατεί η ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, που ό,τι και να κάνει, δείχνει να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Οι «χαμηλές πτήσεις» στις δημοσκοπήσεις προσθέτουν εκνευρισμό στα στελέχη, σε μία εποχή που είναι ούτως ή άλλως «όλοι εναντίον όλων» και όλοι …οργανώνονται τόσο για «επίδειξη ισχύος» στο μέτρο του δυνατού για τον καθένα στο συνέδριο, όσο ίσως και για τη συνέχεια, αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό και  προκληθούν εξελίξεις.

Διότι μπορεί ως τώρα ουδείς να αμφισβητεί, ή να παραδέχεται ότι αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην περίπτωση όμως μίας εκλογικής ήττας, τα μαχαίρια αναμένεται να βγουν αυτόματα, με τις διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου να δρομολογούνται άμεσα. Εκτός πια και αν το ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να …συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, οπότε και για πολλούς θα σημάνει το οριστικό τέλος του πάλαι ποτέ κραταιού κόμματος.

Οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων πλευρών, είναι λίγο πολύ γνωστές. Ο Χάρης Δούκας επιθυμεί να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο, με το οποίο θα κατοχυρώνεται η μη συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, ενώ την ίδια ώρα θέλει ο διάλογος με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να αρχίσει άμεσα, ώστε το κλίμα να είναι απολύτως ώριμο για κυβερνητικές συνεργασίες, την επομένη των εκλογών. Ζητά ακόμα να μη γίνουν «κόλπα» στον αλγόριθμο ενόψει εκλογής συνέδρων και εμφανιστούν αίφνης περισσότεροι σύνεδροι από έναν νομό της Κρήτης για παράδειγμα, από ό,τι από την Αθήνα.

Ο Παύλος Γερουλάνος πάλι, επιθυμεί να βγουν πολιτικές αποφάσεις του κόμματος από το συνέδριο, για μία σειρά από κορυφαία για την χώρα ζητήματα, και αυτό γιατί πιστεύει ότι το χρονικό σημείο μηδέν για να …ξεκολλήσει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις είναι το Πάσχα, αφού κατά τον ίδιο αμέσως μετά ξεκινά η προεκλογική περίοδος.

Και ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου βγαίνει μπροστά, καλώντας να σταματήσει η εσωστρέφεια και αφήνοντας αιχμές για …λάθος κίνητρα των διαφωνούντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να επιθυμεί το …ξεκαθάρισμα λογαριασμών εντός του ΠΑΣΟΚ να γίνει στο συνέδριο στα τέλη Μαρτίου. Όλα δείχνουν εξάλλου ότι οι συσχετισμοί σε αυτό θα είναι με το μέρος του. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη (ΑΝΤ1) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε όποιον έχει άλλη στρατηγική (σ.σ. από τη δική του) που μπορεί κατά τον ίδιο να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, να την φέρει στο τραπέζι του συνεδρίου για να τη συζητήσουν, προσθέτοντας με νόημα: «δημοκρατικό κόμμα είμαστε».

Μία πρώτη γεύση πάντως, θα μπορέσουμε να πάρουμε την επόμενη Κυριακή, αφού για τότε προγραμματίζεται μέχρι αυτή την ώρα, να συνεδριάσει η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ. Τα …μαχαίρια δε, θα έχουν βγει ήδη από νωρίτερα, αφού της ΚΟΕΣ θα προηγηθεί εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Κοινώς, η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι απολύτως κρίσιμη για το ΠΑΣΟΚ και πάντως ενδεικτική του τι μέλλει γενέσθαι στο Συνέδριο.

