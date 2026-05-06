ΠΑΣΟΚ: Πόλεμος δηλώσεων μετά την παραίτηση Καστανίδη – Οι λόγοι, οι καταγγελίες και η επόμενη μέρα

Ο λόγος για το «διαζύγιο» του Χάρη Καστανίδη, με το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη», το οποίο αφήνει πίσω του «απόνερα» που θα ακολουθούν τον χώρο για καιρό. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πρώτες -πολλές- ώρες μετά από την παραίτηση Καστανίδη, από το κόμμα του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, οπότε καμία από τις δύο πλευρές δε σίγησε. τουναντίον.

Στην αρχή ήταν οι αιχμές που άφησε κατά του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, με αφορμή την απόφαση περί θητειών που του απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, αλλά και η περιγραφή του Νίκου Ανδρουλάκη ως «προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο». Το ίδιο και η κατακλείδα σχεδόν φράση του Σατωβριάνδου, ότι «όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα».

Απαντώντας την ίδια μέρα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης (Alpha) έκανε λόγο για μία απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο που έχει θητεύσει ως ευρωβουλευτής. «Ο κ.Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν», είπε, ενώ κατηγόρησε τον πρώην υπουργό για …συνέπεια στο να επιτίθεται στους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, από τον Ανδρέα Παπανδρέου ακόμα, τον Κώστα Σημίτη αργότερα, και τώρα τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη εξηγούσε ότι ο κ.Καστανίδης, παρότι συμμετείχε με απόφαση του προέδρου στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΚΟΕΣ) του Συνεδρίου του Κινήματος και έδωσε το «παρών» στις συνεδριάσεις της, αποφάσισε «για τους δικούς του λόγους» να μην παραστεί στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και για την περίφημη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τις θητείες, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν με νόημα ότι του πήρε … 40 μέρες για να διαφωνήσει, καταλογίζοντάς του ιδιοτελή κίνητρα.

Θύμιζαν δε, ότι το 1992, λίγο πριν επανέλθει ως πρωθυπουργός μετά από την περιπέτεια του Ειδικού Δικαστηρίου ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κ.Καστανίδης, ζητούσε την παραίτησή του με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ενώ ακριβώς 20 χρόνια μετά, όταν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον γιο του ιδρυτή του Γιώργο Παπανδρέου έδινε μία από τις πιο σκληρές μάχες της ιστορίας του, εκείνος έφυγε, διασπώντας το και ιδρύοντας δικό του πολιτικό σχηματισμό.

Όλα αυτά, ασφαλώς, δε θα έμεναν αναπάντητα, με τον πρώην υπουργό να επανέρχεται δριμύτερος, για να θυμίσει ότι δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σημίτης, αλλά εκείνος παραιτήθηκε από υπουργός Μεταφορών το 1997, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότες από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες.

Όσο για το 2012, θύμισε ότι διεγράφησαν 31 βουλευτές «τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» για το μνημόνιο. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. «Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», είπε, καταγγέλλοντας «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις για να πάψει να προσκαλείται σε εκδηλώσεις ως ομιλητής. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το «κόμμα Ανδρουλάκη», με όλα να δείχνουν ότι πρόκειται για μία κόντρα που δεν τελειώνει εδώ…