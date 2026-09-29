Πολιτική

Μαρινάκης για Τριαντόπουλο και Τέμπη: «Εξοργιστικό το ΠΑΣΟΚ να μιλά για δικαίωση – Δεν έβαλαν μυαλό»

«Τι σχέση έχουν τα “χαμένα βαγόνια”, το “παράνομο φορτίο” και το “ξυλόλιο” με τη σημερινή εξέλιξη;» διερωτάται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Σε μετωπική επίθεση κατά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ περνά ο Παύλος Μαρινάκης μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας τα κόμματα ότι επιχειρούν να εμφανίσουν τη δικαστική εξέλιξη ως πολιτική δικαίωσή τους. «Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ καλεί τους «πάσης φύσεως τηλεδικαστές» να αφήσουν «επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το βούλευμα με το οποίο ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, επιμένει ότι πρόκειται για «ένα ενδιάμεσο στάδιο» μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και υπενθυμίζει ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή στάση του με την κριτική που είχε ασκήσει όταν ο πρώην υφυπουργός ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

Παύλος Μαρινάκης: «Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό»

Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινά από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη δικαστική εξέλιξη για την υπόθεση των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».

«Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας», αναφέρει.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωσή του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες.

«Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση», σημειώνει.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνδέει μάλιστα τη στάση αυτή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι «στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό» μετά τις κατηγορίες που είχαν διατυπώσει για βουλευτές της ΝΔ.

«Αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση, η δικογραφία θα επέστρεφε στη Βουλή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί παράλληλα να αποκρούσει την κριτική που είχε ασκηθεί για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Βουλή.

Όπως υποστηρίζει, εάν ευσταθούσαν όσα έλεγε τότε η αντιπολίτευση, «το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιμένει ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος ήταν εκείνος που είχε ζητήσει «από την πρώτη στιγμή» να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

«Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη με τη σημερινή εξέλιξη;»

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπολύει στη συνέχεια ακόμη πιο σκληρή επίθεση για την πολιτική αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Υποστηρίζει ότι οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός «δεν έχουν καμία σχέση» με όσα, κατά την κυβέρνηση, υποστήριζαν κόμματα της αντιπολίτευσης πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

«Εκτός από τα “χαμένα βαγόνια”, έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός “παράνομου φορτίου” γεμάτο “ξυλόλιο”», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και θέτει το ερώτημα: «Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;».

Κλείνοντας, στρέφεται κατά όσων χαρακτηρίζει «τηλεδικαστές», τόσο στον δημόσιο διάλογο όσο και στο πολιτικό σύστημα.

«Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα», αναφέρει και καταλήγει: «Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Η πρώτη αντίδραση του Μαξίμου για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη ακολούθησε την πρώτη αντίδραση κυβερνητικών πηγών μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου.

Το Μαξίμου είχε τονίσει ότι η παραπομπή αποτελεί «ένα ενδιάμεσο στάδιο» και ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», επισημαίνοντας πως ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

«Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», ήταν το αρχικό μήνυμα κυβερνητικών πηγών.

Κατά την κυβερνητική ανάγνωση του βουλεύματος, στον πρώην υφυπουργό αποδίδεται παράλειψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια.

Χρήστος Τριαντόπουλος: Εκτός ψηφοδελτίου της ΝΔ το 2027

Είχε προηγηθεί και η ανακοίνωση του ίδιου του Χρήστου Τριαντόπουλου ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2027.

Ο πρώην υφυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας ότι προτεραιότητά του αποτελεί πλέον η διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

«Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου», ανέφερε, ενώ διατύπωσε τη διαφωνία του με το πόρισμα του βουλεύματος και δήλωσε ότι θα το αντικρούσει κατά τη δικαστική διαδικασία.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι θα παραμείνει βουλευτής έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας και ότι, παρότι δεν θα είναι υποψήφιος, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2027.

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