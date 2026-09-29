ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για Τριαντόπουλο και Τέμπη: «Όσο μιλά εκτίθεται – Ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα;»

Νέο γύρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη, με το ΠΑΣΟΚ να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επιστρέφοντας στην κυβέρνηση τις κατηγορίες περί «δικαίωσης» και «τηλεδικαστών».

Το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη για την εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, επαναφέρει παλαιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους: «Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

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ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται»

Η Χαριλάου Τρικούπη περνά στην αντεπίθεση μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «τουλάχιστον εξοργιστικό» το ΠΑΣΟΚ να μιλά για δικαίωση μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση των Τεμπών.

«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία», απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επικαλείται στη συνέχεια παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τη στάση που είχε κρατήσει τότε η κυβέρνηση με τη σημερινή δικαστική εξέλιξη.

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Υπενθυμίζει δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου», καθώς και τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη στη Βουλή ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής» για τον πρώην υφυπουργό.

«Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα;»

Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει, όμως, και την παλαιότερη φράση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για το «μπάζωμα», εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι είχε επιχειρήσει να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη, όταν είχε δηλώσει ότι «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Και απαντά με την ίδια φρασεολογία: «Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;».

Πυρά και για το άρθρο 86

Η αντιπαράθεση επεκτείνεται και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

«Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρότασή σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση κλείνει με μία ακόμη προσωπική βολή κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει».

Η δήλωση Μαρινάκη

Η νέα σύγκρουση άνοιξε μετά τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το βούλευμα με το οποίο ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε υπογραμμίσει ότι πρόκειται για «ένα ενδιάμεσο στάδιο» μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και ότι έως τότε ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Παράλληλα, είχε εξαπολύσει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «τουλάχιστον εξοργιστικό» το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, το κόμμα μιλά σήμερα για δικαίωση, ενώ είχε επικρίνει την απόφαση του πρώην υφυπουργού να ζητήσει να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

«Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό», είχε αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε υποστηρίξει ακόμη ότι, εάν ευσταθούσαν οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Βουλή, «το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, είχε κατηγορήσει την αντιπολίτευση για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών και είχε στραφεί εναντίον των «πάσης φύσεως τηλεδικαστών», καλώντας τους να αφήσουν «επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».