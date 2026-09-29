Πολιτική

Τσίπρας από Ηλεία: «Το πάρτι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται»

«Αυτή είναι η ουσία και ο πυρήνας του σκανδάλου. Και το σκάνδαλο δυστυχώς συνεχίζεται», είπε μεταξύ άλλων
Αλέξης Τσίπρας
Photo / Eurokinissi
Πέτρος Κατσάκος
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλείας, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιτέκτονα του σκανδάλου».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τόσο ηθική όσο και πρακτική διάσταση. Κατά τον ίδιο, μέσω του τρόπου κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων επιδιώχθηκε, με τη συνεργασία υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, η διεύρυνση της κομματικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, είπε ότι οι πραγματικοί παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται επειδή, όπως κατήγγειλε, επιδοτήσεις καταλήγουν σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως παραγωγοί χωρίς να είναι. «Μια σειρά από λαμόγια παριστάνουν τους παραγωγούς και συνεχίζουν να επιδοτούνται», ανέφερε.

Επικαλούμενος στοιχεία ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε ότι από τους 82.000 κτηνοτρόφους που δηλώνουν δικαιούχοι επιδότησης, μόνο 40.000 είναι πραγματικοί παραγωγοί. Οι υπόλοιποι 42.000, είπε, «είναι στα χαρτιά», με αποτέλεσμα οι επιδοτήσεις να μοιράζονται σε περισσότερους δικαιούχους και να περιορίζονται τα ποσά που λαμβάνουν οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι.

«Αυτή είναι η ουσία και ο πυρήνας του σκανδάλου. Και το σκάνδαλο δυστυχώς συνεχίζεται», κατέληξε.

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