Δόμνα Μιχαηλίδου: Η προσβασιμότητα, η εξαίρεση και το «να μη χρειαστεί να ξανάρθω»

Μια διαφορετική εξήγηση για την παρουσία της σε εκδήλωση του ιδιωτικού τομέα έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας την αυτονομία και την καθημερινότητα που έχουν τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). «Ήρθα για να μη χρειαστεί να ξανάρθω», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα της υπουργού, η οποία μάλλον χρειάστηκε και μια μικρή επεξήγηση.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση της Κωτσόβολος «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια: Η Επόμενη Μέρα», θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) δεν αποτελεί αποκλειστική υπόθεση του κράτους, αλλά αφορά εξίσου τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που συναντούν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι δεν συνηθίζει να συμμετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη φορά, όμως, έκανε την εξαίρεση.

Και κάπου εκεί ήρθε η ατάκα: επέλεξε, όπως είπε, να βρίσκεται εκεί «για να μη χρειαστεί να ξανάρθει».

Για όσους ενδεχομένως απόρησαν, η υπουργός δεν αναφερόταν φυσικά στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Το μήνυμά της ήταν ότι ο στόχος πρέπει να είναι η προσβασιμότητα να γίνει τόσο αυτονόητο κομμάτι της καθημερινότητας, ώστε στο μέλλον να μη χρειάζονται ειδικές εκδηλώσεις για να εξηγούν γιατί η τεχνολογία και οι υπηρεσίες οφείλουν να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Άλλωστε, η γραμμή που επιχειρεί να περάσει το τελευταίο διάστημα είναι ότι η αυτονομία δεν εξασφαλίζεται μόνο με κρατικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας να αφαιρεί, από τη δική του πλευρά, τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην καθημερινότητα.