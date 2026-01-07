Πολιτική

Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών

Κατά τη διενέργεια της έρευνας, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποιο άλλο αδίκημα
Γιάνης Βαρουφάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη, έφερε η διαβίβαση από την Αστυνομία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της συνέντευξης του Γραμματέα του Μέρα 2, στην οποία αναφέρει ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Μέρα25, Γιάνης Βαρουφάκης, είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών, καθώς εκτός των άλλων είναι δημόσιο πρόσωπο και ο λόγος του δύναται να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Κατά τη διενέργεια της έρευνας, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποιο άλλο αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, αφού μίλησε για τη χρήση ναρκωτικών και περιέγραψε την δική του εμπειρία όπως την βίωσε πριν αρκετά χρόνια.

Σε ερώτηση για το εάν ο ίδιος έχει δοκιμάσει ποτέ, ο επικεφαλής του MέΡΑ25 δήλωσε: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale («δεν έχω κάνει τζούρα»). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», πρόσθεσε.

