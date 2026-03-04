Πολιτική

Εκλογές 2027: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Όλες οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκαν από τουλάχιστον 200 βουλευτές
Εκλογές
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Eπιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν το 2027. Η εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού μετατίθεται για τις επόμενες, όποτε αυτές γίνουν, με σταυρό προτίμησης.

Οι διατάξεις που αφορούν την παροχή και της δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές για τους διαμένοντες εκτός της επικράτειας, συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 θετικές ψήφους και θα ισχύσουν από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των 2/3 απαιτούμενων ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι μετατίθενται για τις εθνικές εκλογές εκείνες που θα διεξαχθούν και πάλι με σταυρό προτίμησης.

Ειδικότερα κατά την ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 296 βουλευτές.

Το άρθρο 3 – Σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 4 – Αριθμός βουλευτών εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 6 – Δικαίωμα υποβολής πρότασης ψηφοδελτίου εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού (μόνο όσα κόμματα έχουν συνδυασμούς στα ¾ του συνόλου των περιφερειών της Επικράτειας) έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών.

Το άρθρο 10 – Προσαρμογή διατάξεων ν. 4648/2019 στη σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Το άρθρο 11 – Θέσπιση ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 12 – για την Έναρξη ισχύος των παραπάνω έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Συνεπώς κανένα από τα άρθρα αυτά δεν έλαβε 200 θετικές ψήφους και δεν θα ισχύσουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα,

Τα άρθρα 13 – Για τους σκοπό της διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβαν αντίστοιχα 207 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 14 – Αντικείμενο διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβαν αντίστοιχα 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών»

Το άρθρο 15 – Τρόπος άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Δυνατότητα επιστολικής ή δια ζώσης ψήφου έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 16 – Επιλογή τρόπου άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκλογείς εκτός επικρατείας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 17 – Προσθήκη του τρόπου άσκησης εκλογικού δικαιώματος στο περιεχόμενο ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 18 – Αναβάθμιση της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ» έναντι 66 «κατά» και 29 «παρών».

Το άρθρο 19 – Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ». έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 20 – Εκλογικά Τμήματα – Εκλογικά καταστήματα έλαβε 201 ψήφους «υπέρ» έναντι 48 «κατά» και 47 «παρών».

Το άρθρο 21 – Άσκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική για τους αποδήμους έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 22 – Προσαρμογή προθεσμιών – Περιορισμός αποστολής φακέλων μόνο σε εκλογείς εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ» έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 23 – Ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές και έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων έλαβε 201 ψήφους «υπέρ» έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 24 – Με τις καταργούμενες διατάξεις έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 25 για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Β’ Κεφαλαίου που αφορούν την επιστολική ψήφο έλαβε 202 ψήφους «υπέρ», έναντι 88 «κατά» και 6 «παρών».

Συνεπώς ότι αφορά και τη δυνατότητα επιστολικής ψήφους για τους Έλληνες του εξωτερικού θα ισχύει από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

