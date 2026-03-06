Εκλογές: Σκέψεις για παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές και αλλαγές στα τμήματα ετεροδημοτών

Πακέτο αλλαγών που αγγίζει τόσο τη διαδικασία των εκλογών όσο και τη λειτουργία του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) στο ΕΡΤnews, με αιχμή την επιστολική ψήφο, τις παρεμβάσεις για τους ετεροδημότες και τον νέο σχεδιασμό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε ότι αυτή θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, καθώς το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις εθνικές εκλογές, ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν συνταγματικές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της, προσθέτοντας πως η Νέα Δημοκρατία θα εισηγηθεί την καθιέρωσή της κατά την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Η συγκρότηση των τμημάτων για τους ετεροδημότες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των ετεροδημοτών, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή. Σήμερα, για να συγκροτηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο, προϋπόθεση που, όπως ανέφερε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή σε μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στην κάλπη. Αναφερόμενος στην αποχή, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι αυτή αποδίδεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά περιθώρια ώστε «όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να μπορούν να το κάνουν».

Αυτοδιοικητικές εκλογές: 400 τμήματα με παραβάν και τάμπλετ

Σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Θεόδωρος Λιβάνιος προανήγγειλε κατάργηση του δεύτερου γύρου, με την εκλογή να κρίνεται από το 42%. Εφόσον το ποσοστό αυτό δεν επιτυγχάνεται, θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, με τη δημιουργία 400 εκλογικών τμημάτων σε όλη τη χώρα, όπου αντί για παραδοσιακά ψηφοδέλτια θα υπάρχουν παραβάν με τάμπλετ.

Το σύστημα των τριεδρικών περιφερειών και ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ακόμη ότι το σύστημα των τριεδρικών περιφερειών προγραμματίζεται να ισχύσει από τις εθνικές εκλογές του 2031, ενώ για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε πως στόχος είναι η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων ανάμεσα στο κράτος και την αυτοδιοίκηση.

Κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος επίσης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο για τις κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες, με τις επιλογές να γίνονται μέσω γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με στόχο, όπως είπε, την αξιοκρατική ανάδειξη στελεχών που θα ηγηθούν της δημόσιας διοίκησης.