Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Άλλη η αίσθησή μου τότε, άλλη όταν ιδιώτευσα», κατέθεσε η Άννα Μαρία Γιαντσή

Στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, βάσει των ευρημάτων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αλλά και να προστατευθούν πρόσωπα που ενδεχομένως δεν έχουν καμία ευθύνη, στάθηκε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Άννα Μαρία Γιάντση, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και όλοι αναμένουμε να κρίνει ποιοι είναι υπεύθυνοι. ‘Αποψη μου είναι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτά που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό εισαγγελικό πόρισμα, από όποιο μετερίζι, θα πρέπει να έχουν και την ανάλογη ευθύνη και να τους καταλογιστούν οι αντίστοιχες ευθύνες. Να μην την πληρώσουν όμως άνθρωποι που δεν ευθύνονται, λόγω μιας επικοινωνιακής κατάστασης που εξυπηρετεί τον οποιονδήποτε» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Άννα Μαρία Γιάντση, μιλώντας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενη στη δική της θητεία στον Οργανισμό, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2015, η Άννα Μαρία Γιάντση επεσήμανε ότι το διάστημα ήταν περιορισμένο και δεν της επέτρεψε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις διαδικασίες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. «Θα κρίνω λάθος αν μιλήσω για την περίοδο που ήμουν εγώ. Τότε υπήρχαν συνεχείς έλεγχοι από την ευρωπαϊκή επιτροπή και δεν διαπιστώνονται τα πράγματα που διαπιστώνονται σήμερα. Στενοχωριέμαι που είδα ότι ο Οργανισμός, ο οποίος είχε το «ανφάν γκατέ», είχε επαρκή στελέχωση, έγινε αυτό που έγινε», είπε.

Σε ερωτήσεις για τη συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο, ανέφερε ότι υπήρχαν σχετικές συζητήσεις εντός της διοίκησης, ωστόσο δεν είχε τότε σαφή γνώση των λεπτομερειών που σήμερα απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Σε ερωτήματα που αφορούσαν πιθανές καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες στις αιτήσεις και τις πληρωμές των παραγωγών, ανέφερε ότι υπήρχαν παράπονα και από τις δύο πλευρές – τόσο από τους δικαιούχους όσο και από τους τεχνικούς φορείς υποστήριξης. «Θυμάμαι να υπάρχουν παράπονα και από τις δύο πλευρές. Και από τους παραγωγούς που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση στις πληρωμές και από τους τεχνικούς συμβούλους που έλεγαν ότι αργούσαν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις» ανέφερε. Αντίστοιχα, σε ερώτηση αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επαρκώς θωρακισμένος έναντι αστοχιών ή παραλείψεων, σημείωσε ότι κατά την περίοδο της θητείας της υπήρχε συστηματικός έλεγχος από ευρωπαϊκά όργανα και ότι τότε δεν είχαν εντοπιστεί τα προβλήματα που αναδεικνύονται σήμερα.

Η πρώην αντιπρόεδρος ανέφερε επίσης ότι κατά τον διορισμό της ήταν μέλος των ΑΝΕΛ και στη συνέχεια εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για τη διακοπή της θητείας της, απάντησε ότι ήταν απόφαση του εκάστοτε υπουργού, χωρίς να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επίσης, αναφορά έγινε και σε καταγγελία αγροτικού συνεταιρισμού, σύμφωνα με την οποία εταιρεία παροχής γεωργικών συμβουλών, στην οποία έχει εμπλοκή η κ. Γιάντση, φέρεται να αποζημιώθηκε χωρίς να έχει προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ίδια διευκρίνισε ότι ο καταγγέλλων αναφέρθηκε σε φορέα συμβουλών και όχι σε ΚΥΔ, και δεσμεύθηκε να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό υλικό στην Επιτροπή.

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θυμόταν, δεν γνώριζε» η Γιάντση

«Άγνοια ακόμα και σε κρίσιμα ζητήματα δικής της εποπτείας δήλωσε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, (21/4/2015-20/10/2015) Άννα Μαρία Γιαντσή» τόνισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

«Η κ. Γιάντση κατέθεσε στην εξεταστική ότι κατά την περίοδο του διορισμού της ήταν μέλος του κόμματος των ΑΝΕΛ και στη συνέχεια έγινε μέλος της ΝΔ που παραμένει μέχρι σήμερα. Η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι, για κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν ακόμη και αρμοδιότητές της «δεν θυμόταν» και «δεν γνώριζε», σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ακόμη και σε καίρια ερωτήματα για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, για τα οποία είχε ρητή εποπτική αρμοδιότητα, ανέφερε επανειλημμένα ότι «δεν θυμάται». Για τις αποφάσεις που καθόρισαν την κατανομή βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», επικαλέστηκε άγνοια.

Η μάρτυρας περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί «συνεργασίας» του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο αναφέροντας ότι δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή της ουσιώδεις λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας που της τέθηκαν υπόψιν κατά την διάρκεια εξέτασής της».

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ακόμα ότι «σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αρκέστηκε να απαντήσει πως ήταν απόφαση του αρμόδιου Υπουργού χωρίς να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις».

«Στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τη δημόσια καταγγελία στην οποία προέβη ο παραγωγός κ. Ανεστίδης, ο οποίος δήλωσε πως η συμβουλευτική εταιρεία Agrologic, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η κ. Γιάντση, λάμβανε κανονικά αμοιβή για γεωργικές συμβουλές από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τις οποίες όμως δεν παρείχε στους παραγωγούς μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ανεστίδης στην αρχή προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση στην ερώτηση, μιλώντας για «προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παροχή συμβουλών σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

Κατόπιν επικαλέστηκε ότι κάτι τέτοιο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής και στο τέλος κατόπιν της πίεσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να προσκομίσει αυτού του είδους το αποδεικτικό υλικό στην εξεταστική επιτροπή», υπογράμμισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.