Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «υποκρισία» σε ΟΠΕΚΕΠΕ και πόθεν έσχες

«Πυρά» στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Τρίτης (12.05.2026). Αφορμή για την επίθεση του υπουργού Υγείας είναι η στάση που κράτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέοντάς τη με το πόθεν έσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μιλώντας σε εκπομπή του One Channel, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για προανακριτική επιτροπή που ζήτησε για την υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες είναι πανομοιότυπη με αυτή του πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με ένα λάθος που έκαναν οι λογιστές τους», ανέφερε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας: Ο κ. Ανδρουλάκης είπε «συγγνώμη λάθος» για το γεγονός ότι δεν δηλώθηκε 1 εκατ. ευρώ που διατηρούσε σε λογαριασμούς του στις Βρυξέλλες και δεσμεύθηκε ότι θα το διορθώσει αμέσως. Σημείωσε, όμως, ότι σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προθεσμία από λάθος του λογιστή τους, ο οποίος είχε καρκίνο.

«Αυτό ο κ. Ανδρουλάκης το θεώρησε κακούργημα για τον Λιβανό και τον Καραμανλή επειδή ο λογιστής των κτηνοτρόφων έχασε την προθεσμία αλλά για τον ίδιο λέει συγγνώμη λάθος…».

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανακόλουθος» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι «όλο αυτό του μπούλινγκ που έχουν κάνει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το λουστούν όλο».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

«Πριν λίγο στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού το onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προθεσμία από λάθος του λογιστού τους. Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «συγγνώμη λάθος» στην άλλη: «να πάνε φυλακή»…έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter).