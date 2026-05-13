Nέο δόγμα για το μεταναστευτικό δρομολογεί η κυβέρνηση – Σκανάρισμα, κράτηση και επιστροφές

Νέο δόγμα στο μεταναστευτικό, με φύλαξη των συνόρων και άμεσες επιστροφές, δρομολογεί η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα γίνει άμεσα νόμος του κράτους.

Η βασική τομή του νομοσχεδίου είναι ότι όσοι παράνομοι μετανάστες εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο, πλέον, στο σύνολο τους, θα κρατούνται σε κλειστές δομές στα σύνορα, μέχρι να πάρουν την «πράξη επιστροφής» για τις χώρες τους ή για Κέντρα Επιστροφής (Return Hubs), όπως εξηγεί στο newsit.gr o υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκανάρισμα των παράνομων μεταναστών

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, με την είσοδο τους στα σύνορα της χώρας, οι παράνομοι μετανάστες θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε σκανάρισμα (screening)… Θα γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας τους, θα λαμβάνονται τα βιομετρικά δεδομένα τους, ενώ θα γίνονται και έλεγχοι ασφαλείας αλλά και υγειονομικοί έλεγχοι.

Στη συνέχεια θα γίνεται διαχωρισμός των μεταναστών σε δύο κατηγορίες, με βάση τη χώρα προέλευσης τους…

Όσοι έχουν προφίλ μετανάστη / πρόσφυγα που χρήζει ασύλου θα μεταφέρονται σε δομές, όπως για παράδειγμα αυτή της Μαλακάσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ (μετανάστες από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο), θα κρατούνται σε κλειστές δομές στα σύνορα. Ουσιαστικά θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης ως την επιστροφή τους.

Εξέταση ασύλου εντός 3 μηνών

Μία ακόμη τομή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, που υιοθετείται πλέον και σε εθνικό επίπεδο, είναι ότι γίνεται πιο αυστηρό το χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, με τις διαδικασίες να επιταχύνονται και να ολοκληρώνονται εντός 12 εβδομάδων.

Άμεσες επιστροφές

Για όσους παράνομους μετανάστες οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφαίνονται ότι δεν δικαιούνται άσυλο, και προέρχονται από χώρες που δέχονται πίσω μετανάστες, θα εκδίδεται άμεσα η «πράξη επιστροφής» και θα απελαύνονται στις χώρες καταγωγής τους.

Οι παράνομοι όμως μετανάστες που προέρχονται από χώρες που δεν δέχονται επιστροφές, θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης στις κλειστές δομές, ώστε να μεταφερθούν σε δεύτερο χρόνο σε Κέντρο Επιστροφής (Rerurn Hub) εκτός Ευρώπης.

Κοινό Return Hub εκτός Ευρώπης δημιουργούν η Ελλάδα και άλλες 4 χώρες της Ε.Ε

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, η Ελλάδα σε συνεργασία με την Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία δρομολογούν την δημιουργία κοινού Κέντρου Επιστροφής, το οποίος αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του 2027.

Θα δημιουργηθεί σε τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι θα βρίσκεται σε χώρα της Αφρικής.

Το νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνει μεν βασικές προβλέψεις του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά ταυτόχρονα εισάγει και κάποια κρίσιμα στοιχεία του υπό διαπραγμάτευση νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Επιστροφών, με στόχο να δημιουργηθεί ένα αυστηρό και λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Με «δεξιό» πρόσημο…

Το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά και πολιτικά οφέλη από το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, καθώς εκτιμά ότι θα αποδυναμωθούν δυνάμεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κάνει «σημαία τους» το θέμα της μετανάστευσης.

Με τη χώρα να κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή, συμβάλλει στη συσπείρωση «γαλάζιων» ψηφοφόρων, που είτε έχουν μετακινηθεί στη «δεξαμενή» των αναποφάσιστων, είτε προς την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής.