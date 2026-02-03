Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά Νικολακόπουλου – «Ελεεινέ δικτάτορα», «προεδρίσκε»

Ένταση και διαφωνίες –ακόμη και για το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των πορισμάτων– σημάδεψαν τη σημερινή (03.02.2026) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κόμματα να ετοιμάζονται να καταθέσουν τις πορισματικές τους εκθέσεις. Για μία ακόμη φορά, η διαδικασία φορτίστηκε από την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, κατηγορώντας τον για «πρακτικές Παπαδόπουλου» και χαρακτηρίζοντας τον «προεδρίσκο» και «ελεεινό δικτάκτορα» που έχει την ανάγκη «τεχνικής λύσης» με την οποία «κλείνει τα μικρόφωνα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταλόγισε στους βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι «κατ’ εντολή Μητσοτάκη κλείνουν πρόωρα την Επιτροπή» και «ότι ο κ. Μητσοτάκης θα τους πετάξει ως στημένες λεμονόκουπες». Στρέφοντας τα πυρά της και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα κατηγόρησε ότι –παρότι διαφωνούν με τη λήξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ– αποδέχθηκαν ως επαρκές το χρονοδιάγραμμα που εισηγήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ, Μακάριος Λαζαρίδης, να τεθεί ως ημερομηνία κατάθεσης του πορίσματος της Επιτροπής στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι, μετά από πέντε μήνες εργασιών και την εξέταση 76 μαρτύρων, δεν επαρκεί η «συνήθης» προθεσμία των 10–15 ημερών για τη σύνταξη πορισμάτων και πρότεινε τριών εβδομάδων περιθώριο. Ειδικότερα, εισηγήθηκε τα κόμματα να καταθέσουν τα πορίσματά τους στην ειδική γραμματεία της Επιτροπής έως την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, να συζητηθούν σε συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και την επομένη, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, να κατατεθεί το πόρισμα της πλειοψηφίας και οι πορισματικές εκθέσεις της μειοψηφίας στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να οριστεί η ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέγραψαν την έντονη διαφωνία τους τόσο με την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής όσο και με τον –όπως ανέφεραν– αποκλεισμό, με ευθύνη της πλειοψηφίας, βασικών μαρτύρων. Ωστόσο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη σημείωσαν ότι, εφόσον η Ν.Δ. επιμείνει στο κλείσιμο των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την κατάθεση πορισμάτων συνιστά επαρκές περιθώριο. Αντίθετα, ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, συντάχθηκε με το αίτημα να μην ολοκληρωθούν οι εργασίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προθεσμία έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026 είναι μικρή και θα πρέπει να παραταθεί.

Η Ζώη Κωνσταντοπούλου πρότεινε να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να μην κλείσουν οι εργασίες της Επιτροπής. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι διαφωνεί με το κλείσιμο και ότι θα απέχει από τη διαδικασία που αφορά τον καθορισμό προθεσμιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέφερε ότι οι αποφάσεις για το ποιοι μάρτυρες θα κληθούν και για το αν θα συνεχιστούν ή όχι οι εργασίες έχουν ληφθεί ήδη με ονομαστικές ψηφοφορίες, κατά πλειοψηφία. Διευκρίνισε ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία αποκλειστικά για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή τον χρόνο υποβολής των πορισμάτων.

Στην ψηφοφορία, οι βουλευτές της Ν.Δ. ψήφισαν υπέρ της πρότασης του εισηγητή της. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβαν ότι διαφωνούν με τη λήξη των εργασιών και ζητούν να κληθούν πρόσθετοι μάρτυρες, ωστόσο αποδέχθηκαν ως τελική ημερομηνία κατάθεσης πορισμάτων την 27η Φεβρουαρίου του 2026. Το ΚΚΕ καταψήφισε, τόσο ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών όσο και ως προς το προτεινόμενο τέλος Φεβρουαρίου, επικαλούμενο τον μεγάλο όγκο καταθέσεων που πρέπει να επεξεργαστούν τα κόμματα. Η Νέα Αριστερά δήλωσε ότι διαφωνεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και απείχε από την ψηφοφορία, ενώ αντίστοιχη στάση –ως προς τη διαφωνία για το κλείσιμο– τήρησαν και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε ότι η Επιτροπή πρέπει να παραμείνει ανοικτή, επικαλούμενη πληροφορίες περί ενδεχόμενης αποστολής νέας δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Αυλωνίτης εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στις επιλογές της πλειοψηφίας.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και αναμένεται να συνεχιστεί με την κατάθεση του πρώην υπουργού της Ν.Δ., Σωτήρη Χατζηγάκη.