Συνέδριο ΝΔ: «Κόκκινες γραμμές» και γαλάζιες ανησυχίες – Πάνω από 40 βουλευτές θα μιλήσουν

Με τη φράση «η κόκκινη γραμμή είναι όταν εκφράζονται απόψεις οι οποίες αμφισβητούν τον πυρήνα της πολιτικής (της κυβέρνησης), και όχι η έκφραση ανησυχιών» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Open) έδωσε το στίγμα των ορίων μέσα στα οποία προσδοκά το Μέγαρο Μαξίμου να κινηθούν αύριο οι «γαλάζιοι» βουλευτές, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.

H συνεδρίαση αναμένεται να είναι μακρά, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν γραφτεί πάνω από 40 βουλευτές, ενώ τον λόγο θα ζητήσουν και κάποιοι εκ των 50 βουλευτών που έχουν καταθέσει προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ποιοι βουλευτές θα λάβουν τον λόγο…

Το ενδιαφέρον στρέφεται στους «ανησυχούντες» βουλευτές… Παρά τις παρασκηνιακές «ζυμώσεις», τα δείπνα, τα τετ α τετ και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι αρκετοί αυτοί που δεν φαίνεται να έχουν αποφασίσει… «αλλαγή πλεύσης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 5 βουλευτές που υπέγραψαν πρόσφατα επιστολή προς το Μαξίμου με αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους – οι κ.κ. Γ. Οικονόμου, Γ. Παππάς, Α. Κατσανιώτης, Α. Ζεμπίλης και Φ. Μπαραλιάκος – ζήτησαν να λάβουν αύριο το λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις θέσεις τους θα εκφράσουν και κάποιοι εκ των 13 βουλευτών, για τους οποίους, με τις ψήφους και της Ν.Δ., ήρθη η ασυλία τους (για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ), και μεταξύ αυτών και ο Νότης Μηταράκης.

Στον κατάλογο των ομιλητών φέρεται να είναι και τα ονόματα του Γιώργου Βλάχου, του Μίλτου Χρυσομάλλη – ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πρώην Πρόεδρο της Ν.Δ, Αντώνη Σαμαρά – ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο οποίος δήλωσε ότι θα ζητήσει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η σχέση του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση.

Τα «αγκάθια»

Στα θέματα «αγκάθια», εκτός από τον ρόλο του βουλευτή και το επιτελικό κράτος βρίσκεται και η στάση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών… «Η Ν.Δ., από την ίδρυση της, είχε πάντοτε μία ισορροπία αξιοποιώντας και κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς στο υπουργικό συμβούλιο. Από κει και πέρα, οι εξωκοινοβουλευτικοί οφείλουν να ακούνε περισσότερο τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών, που είναι οι βουλευτές» δήλωσε ο Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος (Alpha 989), ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε σειρά επαφών με βουλευτές, στην προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι…

Η βεντάλια των θεμάτων που αναμένεται να τεθούν από τους βουλευτές είναι μεγάλη, και περιλαμβάνει ακόμη και τη στρατηγική της Ν.Δ. στο δρόμο προς τις εκλογές, το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης, αλλά και τους χειρισμούς του Μαξίμου στην υπόθεση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ… Την οριζόντια άρση των ασυλιών «γαλάζιων» βουλευτών για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και στα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόστηκαν σε σχέση με την παραπομπή υπουργών σε Προανακριτική Επιτροπή.

Στόχος η ενότητα

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι προετοιμασμένοι για μία δύσκολη συνεδρίαση, στην οποία ζητούμενο είναι να τεθούν μεν όλα τα θέματα αλλά να επικρατήσει η ενότητα… Και πάντως αυτό το κλίμα της εσωστρέφειας να μη μεταφερθεί στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο αποτελεί και το εφαλτήριο για ένα συντεταγμένο προεκλογικό αγώνα της «γαλάζιας» παράταξης.

Οι ηχηρές απουσίες στο Συνέδριο της ΝΔ

Για πρώτη φορά από αυτή την κομματική «γιορτή», η οποία θα διεξαχθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (15 έως 17 Μαΐου), θα απουσιάζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και Πρόεδροι του κόμματος… Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Ν.Δ., και ο Κώστας Καραμανλής.

Ο Κ. Καραμανλής επιβεβαίωσε αυτό το οποίο υποπτευόταν πολλά «γαλάζια» στελέχη… Απάντησε αρνητικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τον επισκέφτηκε προκειμένου να του ζητήσει να παραστεί στο συνέδριο. Η επιλογή η προσέγγιση να γίνει από τη βουλευτή Χανίων δεν είναι τυχαία, καθώς διατηρεί ο άριστες σχέσεις μαζί του, ενώ υπήρξε και υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή.

Στελέχη της Ν.Δ. χαρακτήριζαν μονόδρομο τη στάση του. Δεδομένου ότι έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για πολλές πτυχές της πολιτικής της, με σημείο αιχμής τα ελληνοτουρκικά, εκτιμούσαν ότι εφόσον πήγαινε στην κομματική εκδήλωση αναπόφευκτα θα έπρεπε να λάβει το λόγο και να εκφράσει τις πάγιες απόψεις του, κάτι που προφανώς ο Κ. Καραμανλής έκρινε ότι δεν ήταν καλό να κάνει στην παρούσα συγκυρία.