Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΚΚΕ ζητά συνέχιση των εργασιών και δεν καταθέτει πόρισμα

Καραθανασόπουλος και Μανωλάκου κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία για «κλείσιμο» των εργασιών χωρίς την εξέταση κρίσιμων μαρτύρων
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Στιγμιότυπο από συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει το ΚΚΕ, κατηγορώντας παράλληλα την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για συνειδητή πολιτική απόφαση να αποφύγει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της.

«Η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές. Ότι δηλαδή η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να συγκαλυφθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα», αναφέρον σε γραπτή κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι «το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο «κλείσιμο» των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ».

«Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ, μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα καταθέσει το δικό του πόρισμα», καταλήγουν οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ.

