Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της πλειοψηφίας σε παράταση εργασιών

Με ψήφους 17 έναντι 13 απορρίφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεχιστούν οι εργασίες της. Το αίτημα αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων, την κλήση νέων προσώπων, καθώς και την αναμονή ενδεχόμενης νέας δικογραφίας, ενόψει των συνεχιζόμενων ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος παράτασης, σημειώνοντας πως τόσο ο OLAF όσο και η ελληνική και η ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη διαθέτουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τυχόν νέα στοιχεία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον αυτά προκύψουν. Όπως ανέφερε, η πλειοψηφία δεν συναινεί στη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής «απλά και μόνο» –κατά τη διατύπωσή του– επειδή η αντιπολίτευση επιθυμεί να διατηρεί στην επικαιρότητα μια «σκανδαλολογία», «ελλείψει άλλου πολιτικού λόγου».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας

Στη συζήτηση επί των πορισμάτων, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμεινε ότι η πλειοψηφία «επέλεξε τον δρόμο της πλήρους διερεύνησης», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε περιορισμός στο εύρος ούτε χρονικοί φραγμοί στις εργασίες της Επιτροπής. «Επιλέξαμε την Εξεταστική Επιτροπή ακριβώς για να υπάρξει βάθος, χρόνος και θεσμική πληρότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εφόσον προέκυπταν «αποχρώσες ενδείξεις ποινικής ευθύνης» θα μπορούσε να κινηθεί και διαδικασία Προκαταρκτικής Επιτροπής. «Δεν προέκυψαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, το πόρισμα της πλειοψηφίας –με «συστηματική παράθεση αποσπασμάτων και αναφορών»– καταλήγει ότι οι δυσλειτουργίες στον Οργανισμό δεν αφορούν μία μόνο κυβερνητική περίοδο, αλλά «εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις και διοικήσεις». Όπως περιέγραψε, από τις καταθέσεις υπηρεσιακών στελεχών, πρώην διοικήσεων και πολιτικών προσώπων προκύπτει ένα «βαθύ και διαχρονικό» πρόβλημα, με επαναλαμβανόμενες αδυναμίες που αφορούν «ελλείψεις ελέγχων, διοικητικές στρεβλώσεις, προβλήματα μηχανοργάνωσης, καθυστερήσεις, ασάφειες αρμοδιοτήτων».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι –κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας– «δεν προκύπτει η ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής ή κομματικής ομάδας ή “συμμορίας”, με συμμετοχή, καθοδήγηση ή έστω ανοχή της κυβέρνησης ή των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διετέλεσαν από το 2019». Αναφέρθηκε, ωστόσο, και σε ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων, σημειώνοντας ειδικά ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται –όπως είπε– με σοβαρά ζητήματα ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, «εάν δεν ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκαν και «φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές», παραπέμποντας και σε πρόσωπα που συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, με αναφορά σε «κουμπάρους» του από την Κρήτη.

Απαντώντας στην επιμονή της αντιπολίτευσης για περαιτέρω κοινοβουλευτική έρευνα, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι, ενώ «από τις μαρτυρίες δεν προκύπτει καμία ποινική ευθύνη», τα κόμματα της αντιπολίτευσης «διατηρούν τεχνητά την ένταση» και «ανακυκλώνουν τον όρο της “προανακριτικής” ως πολιτικό σύνθημα», επενδύοντας στη λογική «κάτι θα μείνει». Επικαλέστηκε, μάλιστα, τον όγκο της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραγνωρίζονται «350 ώρες συνεδριάσεων», οι καταθέσεις «76 κρίσιμων μαρτύρων» και οι «χιλιάδες σελίδες πρακτικών».

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι «η Εξεταστική Επιτροπή έκανε το καθήκον της», προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει το έργο της όπου απαιτείται» και ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει «στις αναγκαίες τομές», ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μετατραπεί σε «σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανή μηχανισμό πληρωμών», με στόχο –όπως είπε– την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παραγωγών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για Εξεταστική «πλυντήριο»

Το ΠΑΣΟΚ, στη δική του γνώμη επιμένει ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, επιρρίπτοντας ξανά ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για τους λόγους που απορρίφθηκε το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη το καλοκαίρι. Όπως λένε οι βουλευτές του κόμματος και μέλη της επιτροπής, η εξεταστική λειτούργησε ως «πλυντήριο» ενώ καταγγέλλουν την πλειοψηφία για συγκάλυψη. Σημειώνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ευθυνών των πολιτικών προσώπων που χρήζουν περισσότερης διερεύνησης.

Για τον Μάκη Βορίδη, μεταξύ άλλων, επικαλούνται την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας ότι «προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, στηρίζονται σε μεγάλο μέρος στην κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου καθώς και σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. «Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού υπό μορφές συνδρομής και κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας».

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βάζουν στο κάδρο και τον Μητσοτάκη

Στη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής επιμένουν στο κοινό πόρισμα τους ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τονίζοντας ότι είναι «θεσμική αναγκαιότητα η σύσταση της». Και εκείνοι εντοπίζουν ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη τονίζοντας ότι «οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς. Ο Μάκης Βορίδης, κατά τη θητεία του, δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους και – σύμφωνα με τα στοιχεία – δεν ανέκοψε ένα σύστημα που δημιουργούσε τεχνητές προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, αντί να προχωρήσει σε εξυγίανση, φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι». Ειδικότερα για τη σύσταση της προανακριτικής καταλογίζουν στον Μάκη Βορίδη «συνέργεια σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και στον Λευτέρη Αυγενάκη «ηθική αυτουργία στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο κάδρο των ευθυνών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζεται σχετικά, «σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που αυτοχαρακτηρίζεται “Επιτελικό Κράτος”, η ευθύνη δεν σταματά στους υπουργούς. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ο κεντρικός έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο σημαίνουν και συγκεντρωμένη πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα της απόλυτης κεντρικής εποπτείας και του στενού συντονισμού».

Το πόρισμα του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ στο πόρισμά του που δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστική επιτροπής – για την οποία είχε προτείνει τη συνέχισή της- επιμένει στη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης των ποινικών ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Υποστηρίζει ότι ο στόχος της κυβέρνησης στην Εξεταστική Επιτροπή, «δεν ήταν η ανάδειξη της αλήθειας, αλλά η πάση θυσία προστασία του κομματικού μηχανισμού. (…) Το επικοινωνιακό παιχνίδι να λειτουργεί αποπροσανατολιστικά προκειμένου να μένουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί υπεύθυνοι και οι αιτίες του σκανδάλου».

Καταλογίζονται ποινικές ευθύνες για τους υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας και ότι τελούσε σε γνώση των εκτεταμένων παρανομιών που λάμβαναν χώρα και συνιστούν “παράβαση των κανόνων διαχείρισης”.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η ΕΕ αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης.«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με τη γνωστή λογική της ΕΕ: να εμφανίζεται ως “προστάτης” των πόρων, ενώ η ίδια η πολιτική της ΕΕ είναι αυτή που γεννά τη διαφθορά. Δεν αποδεχόμαστε το επιχείρημα περί προστασίας των “κοινοτικών πόρων”. Δεν εξομοιώνουμε τις ευθύνες, όμως ο λαός οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια: στο έδαφος της αστικής εξουσίας, του καπιταλισμού και της ΚΑΠ, η διαφθορά θα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα».

Τι λένε Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ

Η Ελληνική Λύση, μεταξύ άλλων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εξεταστική κλείνει άρον άρον. «Ζητάμε νέα κλήτευση μαρτύρων κατά αντιπαράθεση Βάρας – Βοριδης. Τυχεροπούλου- Μελάς», σημειώνουν επαναφέροντας το αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση κατάθεση των μαρτύρων. Ζητούν επιπλέον την κατάθεση ακόμα και του πρωθυπουργού.

Ο Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη, σε δήλωση του επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «συστημική διαφθορά και θεσμική ανεπάρκεια, με ελλιπείς ελέγχους και έλλειψη μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα».

Η Πλεύση Ελευθερίας δεν κατέθεσε πόρισμα.