Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα

Στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, παραδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εκ μέρους του προεδρείου της Εξεταστικής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκροτήθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βάσει του άρθρου 68 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής.

Η υποβολή του πορίσματος ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια, ενώ –σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση– θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές, προκειμένου να λάβουν γνώση.