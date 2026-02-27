Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα

Το επέδωσαν στον Νικήτα Κακλαμάνη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη - Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές
Πόρισμα Εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ σε Νικήτα Κακλαμάνη
Παράδοση του πορίσματος από το προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / EUROKINISSI)

Στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, παραδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εκ μέρους του προεδρείου της Εξεταστικής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη.

Παράδοση του πορίσματος από το προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
Παράδοση του πορίσματος από το προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / EUROKINISSI)

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκροτήθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βάσει του άρθρου 68 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής.

Η υποβολή του πορίσματος ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια, ενώ –σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση– θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
165
138
102
85
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αφροδίτη Λατινοπούλου για 43χρονο που την απειλούσε: Η ανοχή στα αριστερά σκουπίδια δεν περνάει πλέον
Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έκανε λόγο για δημόσια προτροπή σε δολοφονία και ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση, θέτοντας και ζήτημα στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση καταδίκης
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Νικήτας Κακλαμάνης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Η διεκδίκηση θα συνεχιστεί «μέχρι την τελική δικαίωση»
Σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών (Remble Greece) στο Αρσάκειο Ψυχικού, ο πρόεδρος της Βουλής επανέλαβε τη γραμμή της διακρατικής διεκδίκησης απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο
Γλυπτά του Παρθενώνα
Απαγόρευση μπούρκας σε ανηλίκους: Εξετάζεται ρύθμιση για σχολεία και δομές
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διευκρινίζει ότι η συζήτηση δεν αφορά το μαντήλι, αλλά την πλήρη κάλυψη του προσώπου, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση
μπούρκα
5
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε από τη ζωή
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου που «έφυγε» στα 57 της
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή
Newsit logo
Newsit logo