Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης – Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός, απαντά η Αποστολάκη

Με ένταση και αλληλοκατηγορίες συνεχίζεται η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με τους εισηγητές της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να αλληλοκατηγορούνται σχετικά με τις σημερινές συλλήψεις στην Κρήτη και την… κομματική ταυτότητα των συλληφθέντων.

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προέβη ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, Μ. Λαζαρίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, και πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

«Γυμνοσάλιαγκα» αποκάλεσε η Κωνσταντοπούλου τον Λαζαρίδη

Μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης συνεχίζεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «Φραπές»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε την Πέμπτη (11.12.25) τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι εξαπέλυσε σεξιστική επίθεση κατά της Μαρίας Συρεγγέλα, όταν η πρώτη είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «σιγά μη σκίσεις κανά καλσόν».

Ωστόσο ο Μακάριος Λαζαρίδης συνέχισε λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίασης άρχισε να τον βρίζει στους διαδρόμους της Βουλής αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική δέχθηκαν από άγνωστο αποστολέα απειλητικά και χυδαία μηνύματα τα οποία θα διαβιβαστούν για τα περαιτέρω στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.