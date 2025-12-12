Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης – Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός, απαντά η Αποστολάκη

Μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης συνεχίζεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «Φραπές»)
Μιλένα Αποστολάκη
Μιλένα Αποστολάκη (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με ένταση και αλληλοκατηγορίες συνεχίζεται η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με τους εισηγητές της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να αλληλοκατηγορούνται σχετικά με τις σημερινές συλλήψεις στην Κρήτη και την… κομματική ταυτότητα των συλληφθέντων. 

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, Γ. Λαμπράκης, ο οποίος «είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προέβη ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, Μ. Λαζαρίδης.

Νωρίτερα, και πριν αρχίσει η σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην επιτροπή Μ. Αποστολάκη είχε αναφερθεί στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, λέγοντας πως «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλιτζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με τον πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κ. Λαζαρίδη, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι «όπως ακριβώς έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια, ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστο λεπτών, διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

«Γυμνοσάλιαγκα» αποκάλεσε η Κωνσταντοπούλου τον Λαζαρίδη

Μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης συνεχίζεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «Φραπές»).

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε την Πέμπτη (11.12.25) τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι εξαπέλυσε σεξιστική επίθεση κατά της Μαρίας Συρεγγέλα, όταν η πρώτη είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «σιγά μη σκίσεις κανά καλσόν».

Ωστόσο ο Μακάριος Λαζαρίδης συνέχισε λέγοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίασης άρχισε να τον βρίζει στους διαδρόμους της Βουλής αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική δέχθηκαν από άγνωστο αποστολέα απειλητικά και χυδαία μηνύματα τα οποία θα διαβιβαστούν για τα περαιτέρω στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
73
64
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελία Λαζαρίδη για Κωνσταντοπούλου: «Με είπε γυμνοσάλιαγκα» – Απειλητικά μηνύματα δέχτηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, δείτε εικόνες
«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό
Ζωή Κωνσταντοπούλου 7
Σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον «Φραπέ»: Κάλεσε το 100 και έδωσε «ραντεβού» με περιπολικό έξω από κανάλι για να της πάρει κατάθεση
Στο βίντεο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδινε ραντεβού με τους αστυνομικούς στο στούντιο του Kontra Channel όπου λίγο αργότερα είχε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 34
Ανδρουλάκης και Βενιζέλος ανοίγουν διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στον διάλογο»
Νίκος Ανδρουλάκης και Ευάγγελος Βενιζέλος
Σε πανηγυρικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ λόγω Πιερρακάκη: Εύσημα Μητσοτάκη αλλά και «γκρίνια» για τα μπλόκα των αγροτών
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το βαρύ κλίμα μεταξύ βουλευτών για τους χειρισμούς στο αγροτικό «εκτονώθηκε» σε ένα μεγάλο βαθμό στη σύσκεψη της Τετάρτης που είχαν με τον Κώστα Τσιάρα
Κυριάκος Πιερρακάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo